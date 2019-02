Die echte Lee Israel fälschte über 400 Briefe

Für ihre Fälschungen Anfang der Neunziger – sie kreierte über 400 Briefe – kam Lee Israel zwar mit fünf Monaten Hausarrest davon, bekam danach aber quasi ein Berufsverbot, das ihre Karriere als Biografin endgültig beendete. Sie schrieb nur noch ein Buch, die gleichnamigen Memoiren (2008) - das einzige, das sie nicht über eine andere Persönlichkeit, sondern über sich selbst schrieb.

Sowohl McCarthy, die ihre Rolle überzeugend spielt, als auch Grant wurden für den Oscar nominiert, ebenso Nicole Holofcener und Jeff Whitty für das Drehbuch. Dass aber der Film selbst und vor allem Regisseurin Marielle Heller keine Nominierung bekamen, löste in der Branche eine Reaktion zwischen Stirnrunzeln und Empörung aus – eine Frau in der Kategorie “Beste Regie” ist eben auch 2019 immer noch die große Ausnahme (in der Oscar-Geschichte wurde bisher nur fünf Regisseurinnen diese Ehre zuteil).

Ob Oscar oder nicht: Es bleibt die Freude darüber, dass die neue Welle an Biopics in diesem Jahr auch einige lesbische und bisexuelle Frauen auf die Leinwand bringt, seien sie nun unbekannt oder berühmt (unsere Kinovorschau hier und hier), und damit auch eine schön untypische Kinoheldin wie Lee Israel ihre Chance bekommt. Gerne mehr davon!

Can You Ever Forgive Me?, USA 2018, Regie: Marielle Heller, mit Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dollie Wells u.a., 106 Min., Kinostart: 21. Feb.