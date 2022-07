Spürbarer Widerwillen gegen das aufgezwungene Leben

Sisi war bekanntlich eine Kaiserin wider Willen, und den Widerwillen gegen das ihr aufgezwungene Leben macht Krieps jederzeit greifbar. Manuel Rubey gibt ihren seelenverwandte Cousin König Ludwig II. von Bayern. „Also stimmt das mit den Stallburschen?“, fragt sie ihn in Anspielung auf seine Homosexualität. Beide verbindet auch ein Hang zu Morbidität und Suizidgedanken. Ludwig sagt dabei ironisch zu ihr: „Ich verbiete dir, in meinem See zu ertrinken, das ist mein See ...“

In der unprätentiösen Inszenierung reiht sich eine überraschende Szene an die andere, wenn auch die Anachronismen in der Ausstattung und beim Soundtrack irritieren und aufgesetzt wirken. Zumindest aber passen Songs wie Kris Kristoffersons „Help Me Make It Through The Night“ oder Marianne Faithfulls „As Tears Go By“ perfekt in das Szenario.

Als Fazit bleibt: Krieps ist dies die taffste, emanzipierteste Elisabeth aller Zeiten, und sie lässt die Schmachtfetzen mit Romy Schneider vergessen. Ihr hätte diese Interpretation vermutlich gefallen!

Beim Filmfestival von Cannes 2022 wurde Vicky Krieps, die auch als ausführende Produzentin von Corsage fungierte, als beste Darstellerin in der Sektion „Un Certain Regard“ ausgezeichnet.

Corsage, Ö 2022, Regie/ Buch: Marie Kreutzer, mit Vicky Krieps, Florian Teichtmeister u.a., 113 min., Kinostart: 7. Juli 2022