Von Saskia Balser

22.11.2023 - Klick, klick, klick. Die Kamera blitzt und fängt Bilder ein, die später in Familienalben geklebt werden. Denn es ist der Tag, an dem die Abiturient:innen ihre Zeugnisse erhalten und damit die Schulzeit endlich hinter sich lassen. Mit weißen Rosen und strahlenden Gesichtern posieren sie auf einem Holzhocker für ihr letztes Schulfoto. Es wird herumgealbert und gelacht. Bis auf einmal ein Mädchen auf dem Hocker sitzt, das betreten zu Boden schaut. Ganz so, als wüsste sie, dass ihr nichts Gutes bevorsteht.

Mit dieser Szene beginnt Dead Girls Dancing, das Spielfilmdebut der Münchner Jungregisseurin Anna Roller. Es ist ein klassischer Roadmovie, der von Erwachsenwerden, Freundinnenschaft, Leichtsinn und gefährlicher Verliebtheit handelt.

Am Anfang des Trips, den Ira (Luna Jordan), Malin (Katharina Stark) und Ka (Noemi Liv Nicolaisen) miteinander machen, steht der gemeinsame Wunsch, den nervigen Fragen ihrer Verwandten – „Wohin geht’s jetzt als Nächstes?“ und „Was willst du studieren?“ – zu entfliehen.

Abenteuer, Ekstase und Freiheit

Mit einem gemieteten Auto düsen sie durch die italienische Berglandschaft. Der Fahrtwind streift durch ihre Haare, sie zanken sich manchmal, aber die Freude darüber, frei von Verantwortung zu sein, verbindet sie miteinander – zumindest denken sie das. Als die Freundinnen einen Campingplatz finden, an dem sie das Auto abstellen können, treffen sie auf Zoe (Sara Giannelli), die per Anhalter reist. Ira ist sofort fasziniert von der Italienerin, die über Hexen und das Schicksal philosophiert. Die Luft zwischen ihnen knistert, wenn sie sprechen.