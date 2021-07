Von Paula Lochte

21.7.2021 - Sascha ist fahrig. Ihre Zigarettenschachtel ist leer, und in den Schubladen der Kommode findet sie zwar jede Menge CDs, aber kein Nikotin. Als ihr Blick den ihrer Kollegin Maria kreuzt, muss sie schmunzeln. Maria legt sich zwei Finger an die Lippen und tut so, als würde sie Rauch auspusten. Nach zwei weiteren Zügen an der Fantasiezigarette beugt sich Sascha zu ihr vor und zündet sich selbst eine an. Nun brennen zwei Zigaretten aus Luft. „Vorstellen bitte in Zimmer acht“, platzt da die Hausdame des Bordells in den verspielten Flirt.

Sascha (Katharina Behrens) arbeitet schon seit Jahren im Berliner Bordell Queens. Maria (Adam Hoya) ist dagegen die Neue, gerade erst von Italien nach Deutschland gezogen. Ihrem Vater erzählt sie, sie verdiene viel Geld – aber nicht womit. Beide Frauen sind Einzelgängerinnen, sie trennen fast zwei Jahrzehnte, und doch ist da gleich eine Anziehung zwischen der 42- und der 25-Jährigen.

Ein etwas anderes Candle-Light-Dinner

Die beiden kommen einander immer näher, was Regisseurin und Drehbuchautorin Henrika Kull in ihrem zweiten Spielfilm in so schönen wie originellen Szenen erzählt. Beim ersten Date in einem Fischimbiss etwa kramt Sascha einen Kerzenständer aus ihrer Handtasche, Maria hat eine lila Kerze mitgebracht. Ein etwas anderes Candle-Light-Dinner, das die beiden vorher abgesprochen haben müssen. Das Publikum war hingegen nicht eingeweiht.

Wir begleiten die beiden Frauen über Monate, wenn nicht sogar Jahre. Dass viel Zeit vergeht, wird allerdings nicht durch plumpe Texteinblendungen wie „Drei Monate später…“ verraten, sondern lässt sich durch den Wechsel der Jahreszeiten nur erahnen. Mal tragen die beiden dicke Wintermäntel, mal tanzen sie leicht bekleidet auf dem sommerlichen Dorffest in Saschas Heimatort irgendwo im Nirgendwo Brandenburgs.

Zärtliche, aber fragile Verbindung

Die Verbindung der zwei Frauen ist zärtlich, aber fragil. Auch deshalb bleibt der Film interessant, obwohl nicht viel passiert. Man möchte wissen: Schaffen es die beiden, sich wirklich aufeinander einzulassen?

An mehreren Stellen verschwimmen in Glück Realität und Fiktion. Beispielsweise in dieser Szene: Sascha hängt an Marias Lippen, als die ihr eines ihrer Gedichte vorliest. Es handelt von Weiblichkeit als Gefängnis, Trotz und Subversion. Man könnte es als Kommentar auf die Sexarbeit verstehen, die beide verrichten.