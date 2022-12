Für Fans ist der Film ein Fest mit all den perfekt nachgestellten Videos und Bühnenauftritten, auch wenn er stellenweise doch arg glossy und hochglanzig daherkommt. Immerhin werden die Schattenseite des Ruhms und der ständigen Verfügbarkeit für ein Millionenpublikum und auch der zuletzt exzessive Drogengebrauch nicht ausgespart. Ackie ist großartig und steigert sich immer mehr im Verlauf des Films. Stanley Tucci als ihr Entdecker und Manager ist ebenso preisverdächtig.

Whitney und Robyn - mehr als nur beste Freundinnen

Lange herrschte Rätselraten darüber, ob Houstons (Liebes-)Beziehung zu ihrer langjährigen Weggefährtin Robyn Crawford thematisiert werden würde. Diese hatte 2019 in ihrem Buch „I will always love you“ explizit darüber geschrieben... und tatsächlich gibt es einige Szenen zwischen den beiden, die zeigen, ja, das war wirklich eine innige Beziehung in einer noch unbekümmerteren Zeit. Auch wenn ein einziger Kuss den Beweis dafür erbringen muss, dass sie mehr waren als nur beste Freundinnen. So ist halt das prüde Hollywood.

„Geh mit Jungs aus, lass dich mit ihnen fotografieren“, fordert Daddy. Was bei seiner Tochter jedoch keinen großen Eindruck macht: Sie hält zu Robyn. Nafessa Williams (bekannt als lesbische Superheldin Thunder in Black Lightning) gibt ihr ein sportlich-butchiges Image, das den konservativen Houstons gar nicht behagt. Aber die Freundschaft bleibt lange bestehen, sogar als Whitney sich für die Ehe mit dem R'n'B-Musiker Bobby Brown entscheidet. Aber nichts hat Bestand für immer ...

Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody (USA 2022), Regie: Kasi Lemmons, Buch: Anthony McCarten, mit Naomi Ackie, Stanley Tucci, Nafessa Williams u.a., 146 min., Kinostart: 22. Dez.