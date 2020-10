Von Dana Müller

7.10.2020 - Es ist eine außergewöhnliche Lebensgeschichte: Erika und Tine, beide 81 Jahre alt, sind seit über vierzig Jahren ein Paar, gemeinsam haben sie in Lietzen (Brandenburg) Anfang der 80er Jahre einen wilden Kunsthof erschaffen. Ein kleines Stück Freiheit mitten in der ländlichen Idylle - und das in der DDR, wo so manche ausschweifende Kreativität von Staatsseite aufs Genaueste beobachtet wurde. Es wurde getanzt, gebaut, gemalt, kreative Ideen mit anderen Kunstschaffenden ersonnen.

„Es mag wie ein Spaß klingen, jedoch ging es um die Existenz, um einen Platz, der für ein Leben und die Arbeit einer Malerin und Bildhauerin ausreichen sollen“, erinnert sich Christine Müller-Stosch (Tine) in ihren Tagebucheinträgen. Als Künstlerin wollte Erika Stürmer-Alex nach ihren Studienreisen, die unter anderem nach Ungarn, Russland und Paris führten, mehr Freiraum für ihre Arbeiten und damit auch andere inspirieren, und so wuchs in ihr die Idee eines Hofprojektes.

Stasi-Bericht: Wild tanzende, nackte Künstlerinnen

1982 erhielt das Paar den alten verfallene Hof „entgegen der Bemühungen“ der Staatssicherheit (wie es in den alten Stasi-Unterlagen heißt) und begann schon bald mit dem Umbau. Es folgten Kurse für Malerei, Grafik und Collage. Wenn die beiden Frauen heute in dem ausgebauten Wohnzimmer sitzen, den Stasi-Bericht vor der Kamera lesen, amüsieren sie sich herzlich über die absurden Beobachtungen und Beschreibungen der Beamten.

So skizziert ein Mitarbeiter der Staatssicherheit seine Erlebnisse, als er auf den Hof kam: Lauter nackte Künstlerinnen und Künstler, mit Schleifen im Haar und am Körper, tanzten wild durcheinander. Er interpretierte in die Freizügigkeit sexuell ausschweifendes Leben. Bemerkenswert erschien ihm zudem „die ideologisch negative Entwicklung“ von Erika.

Dieser trockene Bericht, ironisch vorgetragen von der mittlerweile erfolgreichen Malerin und Bildhauerin, birgt heute eine Surrealität, mit der man das Leben in der DDR kaum noch verbindet. Die detailreiche Beschreibung des Alltags und die schräge Interpretation des Staatsapparates wirken verstaubt und allzu fern. Und dennoch muss man genau hinhören, was diese Einschätzungen am Ende für die Biografie der Künstlerin bedeutete.