Von Manuela Kay

16.9.2020 - Jean Seberg war eine Stilikone ihrer Zeit, eine Schauspielerin, die Hollywood-Glamour mit europäischem Tiefgang und gutes Aussehen mit politischem Engagement zu verbinden wusste. Wer könnte diese unvergessene Frau besser spielen als Kristen Stewart, die mit all diesen Attributen ebenfalls auftrumpft. Auch wenn KStew ihre in Hollywood verdienten Millionen bisher noch nicht wie Jean Seberg an politische Organisationen gespendet hat, würden wir es ihr doch jederzeit zutrauen.

Die 1938 im US-Bundesstaat Iowa geborene Jean Dorothy Seberg gab ihr Filmdebüt bei niemand Geringerem als dem Über-Regisseur Otto Preminger (Anatomie eines Mordes) im Jahr 1952. Ihren großen Durchbruch hatte sie mit dem unvergessenen Kultfilm Außer Atem (1960) an der Seite von Jean-Paul Belmondo.

FBI-Überwachung wegen Unterstützung der Black Panthers

In den politisch aufrührerischen Zeiten der 1960er Jahre begann Seberg sich für Politik und die Ziele der Black Panther einzusetzen. Sie gab ihnen Geld und zeigte öffentlich ihre Unterstützung für deren Kampf um Gleichberechtigung für Schwarze Menschen in den USA. Außerdem begann sie eine Affäre mit Hakim Jamal (Anthony Mackie), einem ihrer politischen Führer.

Dies alles brachte sie ins Visier des FBI, das ein illegales Überwachungsprogramm anlaufen ließ. Dieses sogenannte „Counterintelligence Program“ (COINTELPRO) war ein geheimes Programm der US-Bundespolizei, welches von 1956 bis 1971 angewandt wurde. Es bestand aus einer systematischen Überwachung und der Störung von politischen Organisationen und Privatpersonen – mit dem klaren Ziel, diese öffentlich zu diskreditieren und zu zermürben. Betroffen waren auch feministische und Anti-Kriegsgruppen, Studierendenvereinigungen und Bürgerrechtsorganisationen wie die Black Panthers.

Private Details veröffentlicht

Auch Jean Seberg fand Mikrofone und Kameras in ihrem Schlafzimmer, in ihren Schränken, Autos und Telefonen. Außerdem verriet das FBI der Presse Sebergs ungewollte Schwangerschaft und dichtete Jamal als Vater hinzu, was einem Skandal gleich kam – nicht zuletzt, weil beide mit anderen Personen verheiratet waren.