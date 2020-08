Von Paula Lochte

12.8.2020 - Sportunterricht der zehnten Klassen. Die Aufgabe: Einmal über den Schwebebalken balancieren. „Ich mach das nicht, diese Übung sieht schwul aus“, grölt einer der Halbstarken. Abseits von allen anderen sitzt die schüchterne Nora (Lena Urzendowsky) und umklammert ihre gebrochene Hand. Der Gipsverband ist der Grund, warum sie nicht mit auf Klassenfahrt fahren konnte und stattdessen in die Klasse ihrer zwei Jahre älteren Schwester gesteckt wurde.

Die Sportlehrerin duldet keine Ausnahmen. „Komm, Nora, du auch“, sagt sie. „Ich halte dich fest, dann kann dir nichts passieren.“ Sie irrt sich. Als die zierliche 14-Jährige auf dem Balken vorsichtig einen Schritt vor den anderen setzt, fängt das Getuschel an. Ausgerechnet in diesem Moment hat sie zum ersten Mal ihre Tage bekommen. Auf ihrer Hose prangt für alle gut sichtbar ein Blutfleck.

Sie blickt Nora lang in die Augen... und Nora ist verknallt

Auf der Toilette tupft Nora, den Tränen nahe, mit Klopapier in ihrer Unterhose herum. Dann klopft es. „Gib mal deine Hose, ich wasch’ die aus“, sagt Romy (Jella Haase). Sie ist die coole Neue, trägt ein Band-T-Shirt und versteckt in ihrem BH einen Joint. Sie blickt Nora lang in die Augen und hängt ihre Jeans zum Trocknen aus dem Klofenster. Nora ist verknallt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sie merkt, dass sie „Mädchen manchmal so schön findet“; auch wenn ihre Sexualkundelehrerin das als „Phase“ abtut. Beim Masturbieren denkt sie an die beste Freundin ihrer Schwester. Oder eben an Romy. Mit ihr kann sie reden, anders als mit ihrer Schwester (die sich mehr für Kalorien und Jungs interessiert) und mit ihrer Mutter (die zwar feministisch, aber leider meist betrunken ist).

Mit - und durch - Romy wird Nora mutiger. Sie schneidet sich die Haare ab, schleicht nachts zum Nacktbaden ins Freibad, sagt, was sie fühlt und was sie will. Ihre Gedanken verarbeitet sie in mal poetischen, mal pathetischen Instagram-Videos, die den Film durchziehen.