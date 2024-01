Von Karin Schupp

25.1.2024 - Cady (Angourie Rice) ist neu an der Highschool und wird sogleich von dem queeren Duo Janis (Auli'i Cravalho) und Damian (Jaquel Spivey) unter ihre Fittiche genommen. Aber auch die fiese Schul-Queen Regina George (Reneé Rapp) findet Gefallen an der braven Neuen und beschließt kurzerhand, sie - neben Gretchen (Bebe Wood) und Karen (Avantika Vandanapu) – zur dritten unterwürfigen Vasallin ihrer „Plastics“-Clique zu machen.

Das bringt Janis auf die Idee, Cady als Maulwurf bei den Plastics einzuschleusen und sich mit ihrer Hilfe an Regina zu rächen: Dass die mal überall verbreitete, dass Janis von ihr „besessen“ sei, kann sie ihr nicht verzeihen. Als Cady sich in Reginas Ex Aaron (Christopher Briney) verliebt und selber in deren Fadenkreuz gerät, stürzt sie sich kopfüber in den Intrigenstadl und gerät in Gefahr, es sich mit allen Beteiligten zu verscherzen…

„Why are so obsessed with me?“

Die satirische Komödie von Comedy-Spezialistin Tina Fey, die auch als sozialer und feministischer Kommentar zu Teenie-Cliquen zu verstehen ist, wurde bereits 2004 mit Lindsay Lohan, Rachel McAdams und Lizzy Caplan verfilmt und in den USA zum popkulturellen Phänomen: Reginas Satz „Why are you so obsessed with me?“ (dt.: „Warum bist du so besessen von mir?“) wurde zum Meme und viele weitere Dialogzeilen zu geflügelten Worten.