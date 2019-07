Berührende Liebesgeschichte, die zum Nachdenken anregt



Die lesbische Regisseurin Tali Shalom-Ezer erzählt eine berührende Liebesgeschichte, die außer Kitsch alles hat: Ein gegensätzliches Paar - auch was Temperament und Herkunft angeht -, eine große Hürde, die überwunden werden muss, schöne Sexszenen (die sie mit ihrer Lebensgefährtin choreografierte) und viel Chemie zwischen den beiden tollen Hauptdarstellerinnen, die privat gut befreundet sind und den Film gemeinsam produzierten (Kate ist übrigens die Schwester von Rooney Mara und mit dem Ex-Mann der bisexuellen Schauspielerin Evan Rachel Wood verheiratet).

Und Shalom-Ezer gelingt es, den sozialkritischen Plot so einzuweben, dass er dem Film Tiefgang gibt und zum Nachdenken anregt, ohne belehrend, agitierend oder gar mit Schockeffekt daherzukommen (bis auf eine Ausnahme werden die Hinrichtungen selbst nicht gezeigt - nur die jeweiligen Henkersmahlzeiten, die den Film fast wie Kapitelüberschriften unterteilen).

Ellen Page, Oscar-nominiert für Juno (2007) hat sich mit My Days of Mercy schon jetzt ihren Platz in der lesbischen Filmgeschichte gesichert: Sie macht sich seit ihrem öffentlichen Coming Out 2014 für lesbische Protagonistinnen stark und setzte dies auch in ihren ersten beiden Filmen, die sie selbst produzierte, um (Freeheld mit Julianne Moore war der erste).

My Days of Mercy gehört zu den Lieblingsfilmen der L-MAG-Redaktion und wurde von uns schon auf einigen LGBT-Filmfestivals präsentiert - mit anderen Worten: ein schöner, sehenswerter Film, den wir uneingeschränkt empfehlen!

My Days of Mercy (USA/ GB, 2017), Regie: Tali Shalom-Ezer, Buch: Joe Barton, mit: Ellen Page, Kate Mara, Amy Seimetz, Charlie Shotwell u.a., 108 min. - ab 11. Juli im Kino



