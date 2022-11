Von Sarah Stutte

23.11.2022 - Nelly Mousset-Vos und Nadine Hwang lernen sich während des Zweiten Weltkriegs als Häftlinge im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück kennen und verlieben sich dort ineinander. Später werden sie getrennt und unabhängig voneinander befreit. Sie finden sich wieder und leben fortan gemeinsam in Venezuela. Eine unglaubliche Liebesgeschichte, die der schwedische Filmemacher Magnus Gertten hier erzählt.

In seiner Dokumentation Nelly & Nadine schickt er Sylvie Bianchi, die Enkelin von Nelly Mousset-Vos, auf eine persönliche Reise in die Vergangenheit. Zwar zögert diese erst, sich der Vergangenheit zu stellen, aus Angst vor den Emotionen, die dadurch zutage gefördert werden. Schließlich hat ihre Familie nie über den Krieg, die Konzentrationslager und schon gar nicht über die lesbische Beziehung von Nelly gesprochen.

Nellys Enkelin begibt sich auf Spurensuche

Dann aber öffnet Sylvie Bianchi die alte Holztruhe auf ihrem Dachboden mit der Hinterlassenschaft ihrer Großmutter. Sie sieht die Fotos und Dokumente durch, liest Nellys bewegende Tagebucheinträge und reist zu Gesprächen mit Weggefährt:innen. Dadurch schafft Gertten eine Brücke in die Gegenwart, in der Bianchi und andere Angehörige vieles an die Oberfläche bringen, was vorher lange im Verborgenen ruhte.

Die Zuschauer:innen erfahren indes, dass die in Belgien geborene Nelly Mousset-Vos eine hervorragende klassische Sängerin war. Sie wurde 1943 verhaftet, weil sie auf ihren Tourneen vertrauliche Informationen außer Landes geschmuggelt hatte, und nach Ravensbrück gebracht. Dort nutzte sie ihre musikalischen Fähigkeiten, um zu überleben.

Heimliche Liebe an einem unvorstellbar grauenhaften Ort

Während eines Weihnachtskonzerts in der Baracke wünscht sich jemand von ihr „Madame Butterfly“. Die Stimme gehört der Frau, mit der Nelly den größten Teil der nächsten drei Jahrzehnte verbringen wird. Nadine Hwang, die Tochter eines Diplomaten, ist inhaftiert, weil sie Menschen auf der Flucht vor den Nazis half.

Der Film erzählt auch davon, wie es ist, an einem Ort solch unvorstellbaren Grauens in aller Heimlichkeit eine Zuneigung am Leben zu erhalten, die unmöglich erscheint und die sich nur von der Sehnsucht und stillen Blicken nährt. Als Nelly in das Lager Mauthausen verlegt wird, scheint dies das Ende ihrer Geschichte zu sein. Doch das Leben gibt den beiden Frauen eine neue Chance.