Von Gudrun Fertig

9.5.2022 - Von der Filmhochschule ab ins Kino! Dazwischen liegen unter anderen die Auszeichnung „Bester Schauspielnachwuchs“ für Hauptdarstellerin Sara Fazilat beim Filmfestival Max Ophüls Preis und viele andere Festivalteilnahmen mit dem Film Nico – entstanden aus der Zusammenarbeit der Studentinnen Eline Gehring (Regie), Sara Fazilat (Produktion) und Francy Fabritz (Kamera).

Alle drei studieren an der DFFB (Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin) und wollten einen Film machen, der Frauen, mit denen sie sich identifizieren können, in den Mittelpunkt stellt. So haben auch alle drei zum Drehbuch beigetragen, selbst wenn am Ende Eline als Regisseurin entschieden und „auf den Tisch gehauen hat“. So schildert sie es lachend im Interview mit L-MAG. Der Film thematisiere Sexismus, Rassismus und Feminismus im Alltag der Protagonist:innen, erzählt Eline weiter.

Ausgemacht war das am Anfang nicht, dass aus der Motivation der drei heraus ein Film werden würde, der so eine Welle auslöst. Aus einer vagen Idee während des Studiums wurde ein intensives Projekt über vier Jahre hinweg, das am Ende einen „richtigen“ Film ergab.

Ein rassistischer Angriff hinterlässt nicht nur körperliche Wunden

Nico zeigt die gleichnamige Hauptfigur (Sara Fazilat) in einem flirrenden Sommer in Berlin. Selbstbewusst, frech und lebensfroh wirkt sie, wie sie als Altenpflegerin für ihre Patient:innen da ist oder mit ihrer besten Freundin Rosa (Javeh Asefdjah) durch die Stadt flaniert.

Der Bruch kommt, als sie eines Abends einen rassistischen Angriff erlebt, der sie nicht nur mit körperlichen Wunden zurücklässt.