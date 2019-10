Von Karin Schupp

29.10.2019 - Frankreich, 1770. Die Malerin Marianne (Noémie Merlant) reist auf eine kleine Insel vor der bretonischen Küste. Ihr ungewöhnlicher Auftrag: Sie soll heimlich die junge Adelige Héloïse (Adèle Haenel) porträtieren, denn die weigert sich beharrlich, Modell zu sitzen. Das Gemälde soll nämlich ihrem künftigen Ehemann, den sie noch nie gesehen hat, geschickt werden – eine arrangierte Ehe, gegen die sich Héloïse widersetzt.

Bei gemeinsamen Spaziergängen studiert Marianne Héloïses Gesicht, um es abends aus dem Gedächtnis zu malen. Doch je besser sie ihr Modell kennen lernt, desto schwerer fällt es ihr, sie zu hintergehen. Zumal die anfangs spröde Héloïse Vertrauen zu ihr fasst und beginnt, über ihre Wünsche und Träume zu sprechen. Langsam wächst eine starke Anziehungskraft zwischen ihnen, und als Héloïses Mutter (Valeria Golino) für eine Woche verreist, bleiben die beiden Frauen mit Hausmädchen Sophie (Luàna Bajrami) zurück und können endlich ihren Gefühlen freien Lauf lassen…

Wie man sich verliebt - „das pure Erlebnis, die ganze Wonne“

Dabei ist für Regisseurin Céline Sciamma der Weg das Ziel: „Ich wollte Schritt für Schritt zeigen, wie es ist, wenn man sich ineinander verliebt. Das pure Erlebnis, die ganze Wonne“, erklärte sie in den Produktionsnotizen, und ihren Hauptdarstellerinnen gelingt es ganz wunderbar, die steigende erotische Spannung so spürbar zu machen, dass fast die Leinwand beschlägt. Wie sich Marianne und Héloïse gegenseitig anschauen, wie die Beobachterin zur Beobachteten und Blicke zum Vorspiel werden: Das macht das Warten auf die Entladung ihres Begehrens zwar fast unerträglich lang, aber nie langweilig.

Doch Porträt einer jungen Frau in Flammen ist so viel mehr als nur eine leidenschaftliche, bittersüße Lovestory: Sciamma erzählt eine feministische Geschichte in einer Zeit, in der es für Frauen schon ein rebellischer Akt war, nur davon zu träumen, aus dem vorgegebenen Rollenkorsett auszubrechen.