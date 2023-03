Von Karin Schupp

1.3.2023 - Zwei nackte Frauenfüße, die sich auf einem mit Plattencovern bedeckten Boden zärtlich berühren. Ein Bühnengespräch, in dem die große Bedeutung der (fiktiven) Stardirigentin Lydia Tár (Cate Blanchett) vorgestellt wird. Und ein rätselhafter Dialog hinter einer Schwarzblende, der erst ganz am Ende aufgelöst wird: Die ersten Minuten von Tár sind quasi bereits eine Zusammenfassung des Films über die offen lesbische Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker, die in der männerdominierten Klassikwelt alle Preise gewonnen hat, die es gewinnen gibt, weiblichen Nachwuchs fördert und gerade ihre Memoiren geschrieben hat. Dass der Thron des Weltstars auch wackeln und kippen kann, merken weder Lydia noch – zunächst – das Publikum.

Wie in einem Dokumentarfilm begleiten wir sie durch ihre, von Assisstentin Francesca (Noémie Merlant) straff organisierten Tage: Proben zu Mahlers 5. Sinfonie, Mittagessen mit Kollegen, ein Uni-Seminar in New York, in dem sie einen Studenten, der keine Stücke von „weißen cis Männern“ dirigieren will, abkanzelt. Und die immer nur kurzen Stippvisiten in ihrem Haus, einem düsteren Betonbunker, in dem sie mit ihrer Frau Sharon (Nina Hoss), der ersten Geigerin ihres Orchesters, und ihrer kleinen Tochter Petra (Mila Bogojevic), lebt.

Zwischen Charme und kühler Arroganz

Die stets in Maßanzügen gekleidete Lydia erlaubt es sich, zwischen Charme und kühler Arroganz zu wechseln, wie es ihr gerade so gefällt, und alles Störende – mysteriöse Geräusche, vor allem aber die Kontaktversuche einer jungen Musikerin – unwirsch wegzuwischen. Ob die von ihr geförderte und dann fallen gelassene Krista auch eine Ex-Loverin war, bleibt dabei ebenso offen wie die Frage, ob Lydia eine #MeToo-Täterin ist oder nicht: Dass sie Affären mit ihr untergebenen Musikerinnen hat, wird nur angedeutet.