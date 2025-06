Ein guter Plan, doch nun droht der Besuch von Mins Großmutter (Yuh-jung Young, Oscar für Minari – Wo wir Wurzeln schlagen), die ihn eigentlich in die Firma nach Korea zurückholen möchte. Eine Hochzeit ihres Enkels verschmäht sie jedoch auch nicht, dann aber bitte mit Brauchtum und Brimborium. Was wirklich los ist, ahnt die weise Dame allerdings bald, wartet jedoch erst einmal ab. Super gespielt!

Oma kommt - die Wohnung muss „entqueert“ werden

Min und Angela geben jedenfalls das liebende Paar und fügen sich sogar Omas Wunsch nach einer tradtionellen Hochzeit - ein Motiv wie im Vorgängerfilm. Auch die „Entqueerung“ der Wohnungen – man erinnert sich unwillkürlich an die entsprechenden Szenen in La Cage aux folles - und die Trauszene im Standesamt sind dabei. Zeitgemäß werden hier direkt vor dem asiatischen Paar zwei weiße Frauen getraut. Ein nettes Detail.

Es gibt viele komische Situationen, etwa wenn Angelas queerpolitisch hyperaktive Mutter (Joan Chen) zwar gelegentlich übertreibt, aber für Lacher sorgt, als sie von den Hochzeitsplänen erfährt. Wie soll sie das ihrer LGBTQI-Gruppe beibringen? Auch Klischees können Spaß machen.

Alle vier Hauptdarsteller:innen sind queer

Auch wenn die einzelnen Highlights nicht über eine gewisse Trägheit der Inszenierung hinwegtäuschen können, gelingt der Transfer des Stoffes von 1993 nach 2025 im Großen und Ganzen. Es ist fühlbar, dass alle vier Hauptdarsteller:innen (und große Teile der Crew) selbst der queeren Community angehören, was den Figuren Authentizität verleiht.

Natürlich ist fraglich, ob in Zeiten von queeren Eheschließungen alles so verkompliziert werden muss. Und: Sind Asiat:innen wirklich so konservativ oder ist das in dieser konservativen Darstellung nicht ziemlich rassistisch? Andererseits erleben wir gerade einen Rollback, ein Trump würde die „Homoehe“ wohl lieber heute als morgen abschaffen. Dann passt es also wieder in unsere Zeit. Leider.

The Wedding Banquet, USA 2025, Regie: Andrew Ahn, Buch: Andrew Ahn/ James Schamus, 103 min., OmU, Kinostart: 5. Juni 2025

Das Hochzeitsbankett (1993) von Ang Lee ist auf DVD erhältlich.