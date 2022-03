Am Ende werden beide nicht die große Lebensliebe Tove Janssons, aber sie sind dennoch ungemein wichtige Personen in ihrem Leben. Beide fördern die Künstlerin und tragen maßgeblich dazu bei, dass Tove ihre weltberühmte Mumin-Welt auf die Bühne bringt und publiziert. Und so ganz en passant in Paris lernt Tove bereits ihre zukünftige Lebensgefährtin, die Grafikerin Tuulikki Pietilä (Joanna Haartti), kennen.

Keine Regeln, kein Stillstand, keine Situiertheit

Dass Tove Jansson in ihrem Leben immerzu nach Glück, Bewegung und Ganzheit suchte, nie aber Regeln akzeptierte, Beständigkeit, Stillstand und Situiertheit mied, wird deutlich, als sie zum Schluss die eingemotteten Leinwände wieder hervorholt und ein Selbstporträt malt, das sie „Die Anfängerin“ nennt. Tuulikki sitzt in Toves Atelier und lächelt. Denn alles ist immer auch Anfang, weil auch das Ende einer ist.

Zaida Bergroth ist ein überraschend komplexer Film gelungen, der nicht auf den ersten Blick sofort zu durchdringen ist. Oberflächlich betrachtet nimmt die Dreiecksgeschichte sehr viel Raum ein und drängt zuweilen auch die Protagonistin an den Rand des Geschehens. Letztlich ist der Schritt, ein Biopic nur ausschnitthaft zu formulieren und sich nicht auf die Konvention einzulassen, auch politisch zu kommentieren, wenn es um Homosexualität geht, mutig und ungewöhnlich, aber folgerichtig.

Um sich einer so vielschichtigen und nie stillstehenden Künstlerin zu nähern, die so dicht mit ihrer Kunst verwoben ist, darf sie als Protagonistin auch gar nicht über das Leben gestellt werden, sondern muss davon umhüllt sein und ihren eigenen Rhythmus finden. Und so endet im Abspann der Film auch in einem realen Archivfilm: Tove Jansson tanzt zu einer Musik, die nur sie hört.

Tove (Finnland/ Schweden 2020), Regie: Zaida Bergroth, Drehbuch: Eeva Putro, 104 min., Kinostart: 24. März 2022