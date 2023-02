Von Sabine Mahler

19.2.2023 - Der israelische Film Two beginnt genauso, wie auch The L Word – Generation Q startete: mit einer Sexszene zwischen zwei Frauen. Es handelt sich um die Protagonistinnen Bar (Agam Schuster) und Omer (Mor Polanuer). Doch es gibt einen großen Unterschied zur glattgebügelten Hollywood-Serie: Alles wirkt natürlich und authentisch. Das Laken, auf dem die beiden Frauen liegen ist zerknittert, der Wohnung fehlt es an jeglichem Glitzer und Glamour.

Außerdem geben Agam Schuster und Mor Polanuer mit ihrem beeindruckenden Spiel dem ganzen Film einen „echten“ Anstrich. Bar und Omer sind unglaublich verliebt ineinander und beschließen in diesem intimen, emotionalen Moment, gemeinsam ein Kind zu bekommen.

Euphorisch und verliebt in die Babyplanung

Nächste Szene: Omer sitzt auf der Couch, und es passiert eigentlich nichts. Sie hängt in der Warteschleife einer Samenbank. Und so geht es in dem Film weiter, fast schon dokumentarisch erzählt er, wie euphorisch und verliebt die beiden Frauen in die Babyplanung gehen. Wie sie voller Hoffnung und Freude sind. Und wie ihr Traum nicht mit einem lauten Knall, sondern Stück für Stück – ganz leise – und dadurch umso eindringlicher zerplatzt. Nach der fünften Insemination liegen die Nerven der beiden endgültig blank.

Aber der Film erzählt nicht nur das, sondern er zeigt auch, wie die Umwelt auf zwei Frauen reagiert, die gemeinsam eine Familie gründen wollen. Sie müssen sich spöttische Sprüche von ihren Freund:innen anhören, es wird (ungefragt) diskutiert, welche Vor- und Nachteile eine Samenspende hat. Bars Kollegin ist sich zum Beispiel sicher, man solle lieber ein Kind mit einem Freund bekommen, weil man dann regelmäßig auch mal einen Tag frei habe.