Von kittyhawk

31.8.2020 - „Wo haben sich denn die Lesben in Rostock getroffen?“, fragt die Filmemacherin aus dem Off. Antwort: „Das hätte ich auch gern gewusst!“ Für schwule Männer gab es die Klappen, aber für Frauen? Noch dazu für jene, die wie die sechs Protagonistinnen von Uferfrauen in den 1950er/ 1960er Jahren geboren wurden, in denen kaum ein Mensch das Wort lesbisch kannte.

Als eine der im Film Porträtierten mit 16 Jahren erfuhr, eine Frau im Nachbardorf sei Lesbe, hörte sie den Begriff zum ersten Mal – und bekam sofort Herzrasen. Eine andere heiratete, wie viele, zunächst einen Mann: „Ich hab’ nichts anderes gekannt.“ Und die dritte stellte immerhin früh fest: „Irgendwie sind Mädchen und dann Frauen für mich die interessanteren Menschen gewesen.“ Nach und nach hatte jede ihr Erweckungserlebnis.

Die Mutter rückte mit Desinfektionsmittel an

Wenn sich die heute älteren Frauen in Barbara Wallbrauns Langfilmdebüt an ihr erstes Verliebtsein erinnern, macht es ihnen sichtbar noch immer Gänsehaut. Bei einigen von ihnen hatte die Liebe brutale Konsequenzen. Anders als in Westdeutschland strich die DDR-Justiz zwar 1968 den Paragraph 175, Homosexualität war seitdem nicht mehr per se verboten. Aber nun wurden unter Paragraph 151 gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und Minderjährigen als kriminell verurteilt. Es drohten Berufsverbot, Bewährungs- oder Gefängnisstrafen.

Der damals 16-jährigen Carola aus Uferfrauen gelang es schließlich, die Lesbe aus dem Nachbardorf zu verführen. Doch das Glücksgefühl währte nicht lange. Carolas Eltern erstatteten Anzeige; ihre Mutter rückte mit Plastikgeschirr und Desinfektionsmittel an: Sie habe sich bei der älteren Frau „angesteckt“, müsse „geheilt“ werden.

Bei Pat war das Altersverhältnis andersherum, nach einer einzigen wunderschönen Nacht verlor sie Job, Wohnung und den sozialen Rückhalt. Jahrzehnte später besucht sie mit ihrer Tochter und dem Filmteam ihr früheres Zuhause, schreit die Wut und den Schmerz noch einmal raus.