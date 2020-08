Einfühlsam und authentisch dargestellt: Liebe und Sexualität im Alter



„Ich wollte nicht, dass sie uns leidtun. Ich wollte nicht, dass Madeleines Tochter Anne als Tyrann wahrgenommen wird“, erklärte Regisseur Filippo Meneghetti seine Herangehensweise. Dem aus Italien stammenden Filmemacher ist in seinem Langspielfilm-Debüt eine fantastische Momentaufnahme von zwei Frauen in ihren Siebzigern gelungen. Selten wurde Liebe, Zärtlichkeit und Sexualität im Alter so einfühlsam und authentisch dargestellt.

„Das ist das Tolle an diesem Film. Die Zwei sind nach all den Jahren noch immer verliebt. Sie haben auch offensichtlich noch Sex, nur die Kamera kriecht eben nicht mit ins Bett“, offenbart Nina-Darstellerin Sukowa im L-MAG-Interview (in der aktuellen Ausgabe -hier erhältlich). Und genau deshalb fiebert man mit, ob Nina die Tochter oder die neue Pflegekraft austricksen kann - das nicht Gezeigte, das Stumme geht ins Herz.

Neben all der Emotionalität ist die große Glanzleistung dieses französischen Dramas: Es bringt mehr Diversität ins Kino. Viel zu selten liegt der Fokus auf älteren Frauen und noch dazu auf lesbischen.

Ein Meisterwerk der lesbischen Filmgeschichte

Barbara Sukowa und Martine Chevallier sind einfach perfekt aufeinander abgestimmt. Einmal mehr beweist Könnerin Sukowa ihre schauspielerische Größe. Und doch schafft es Chevallier, was unmöglich scheint: Als vom Schlaganfall in ihrem Körper Gefangene, überragt sie sogar noch das Talent ihrer preisgekrönten Filmpartnerin, die bereits für Hannah Arendt den Deutschen Filmpreis erhielt (2013). Mit minimalsten Gesten – ein Aufflackern in den Augen, ein gehobene Augenbraue – rührt sie das Publikum zu Tränen. So berührend und echt ist Wir beide.

Das ist schlicht ein Meisterwerk der lesbischen Filmgeschichte. Das Haus, die verschlossenen Tür, die detailgetreue Einrichtung in der Wohnung, das karge Apartment auf der anderen Seite – alles erzählt eine Geschichte und bildet ein Ambiente, in das man vollends eintauchen möchte. Eine Hommage an das Leben, die Liebe und das Schicksal.

Wir beide (OT: Deux), F/ LUX/ B 2019, Regie: Filippo Meneghetti, Buch: Filippo Meneghetti u.a., mit: Martine Chevallier, Barbara Sukowa, Léa Drucker, 95 min. - Kinostart: 6. Aug. 2020