Von Claudia Lindner

15.1.2020 - Das YouTube-Projekt The Queer L-Vlog (wir berichteten) beschäftigt sich mit lesbisch-queeren Alltagsthemen, und da die Klimakrise zweifellos mittlerweile bei den meisten Menschen im Alltag angekommen ist, hat sich das Thema für Steffi Weber und ihre Mitstreiterinnen als neuer Schwerpunkt ihres Videoblogs einfach aufgedrängt.

„Im Jahr 2019 haben sich die Ereignisse zugespitzt, das zeigen der IPCC-Bericht des Weltklimarats, die verfehlten Klimaziele, die Rekordhitze und ihre Auswirkungen auf uns, unsere Umwelt und die Lebewesen“, erklärt Steffi im L-MAG-Interview. „Einige aus unserem 10-köpfigen Projektkollektiv sind schon seit Jahren in der Klimabewegung unterwegs, andere erst, seitdem Greta Thunberg und Fridays for Future als Akteur*innen auf der Bildfläche erschienen sind. The Queer L-Vlog ist ja 2016 als YouTube-Sichtbarkeitsprojekt entstanden. Klima haben wir jetzt als weiteren Schwerpunkt dazu gesetzt, weil wir ganz realistisch anerkennen, dass wir nichts von unserer ganzen Queer-Sichtbarkeitsarbeit haben, wenn der Planet brennt und wir auch als Queer-Community nicht mehr in eine positive Zukunft sehen können.“

Schnittmengen mit queerem Aktivismus

Klimaschutz ist für sie nicht nur deshalb ein queeres Thema, sondern sie sieht auch viele Schnittmengen mit queerem Aktivismus: „Die Klimaschutzbewegung tritt nicht nur für ein Befreiungsthema ein, sondern für viele, und sie erklärt sich solidarisch mit anderen Bewegungen. Sie betont zum Beispiel, dass patriarchale und kapitalistische Strukturen einen großen Einfluss darauf haben, wie Klimapolitik im Jahr 2020 gestaltet wird und dass Menschenrechte global mit Füßen getreten werden“.