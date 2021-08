15.8.2021 - Die Universität zu Köln und die Cologne Business School (CBS) sind gemeinsam mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg die LGBTQ+-freundlichsten Unis in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ergab eine Befragung der Berliner Uhlala Group (die u.a. auch die queere Jobmesse Sticks & Stones veranstaltet).

Im ersten „LGBTIQ+ Campus Index“ beantworten Hochschulen und Akademien insgesamt 45 Fragen nach ihrem Engagement für LGBTIQ+, etwa dem Diversity Management, Diskriminierungsschutz und Beratungsangeboten.

Von 550 Unis nahmen nur 62 teil - und einige reagierten verärgert

Ein Wermutstropfen: Angefragt wurden über 550 Hochschulen und Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, beteiligt haben sich aber nur 62 Universitäten, also nur gut 10 Prozent. Wie die Uhlala Group in ihrer Pressemitteilung erklärte, gab es zum Teil „heftige Reaktionen“, einige Hochschulen hätten sich „bedrängt und bevormundet [gefühlt] und lehnten eine Teilnahme vor diesem Hintergrund mit Nachdruck ab.“

Dabei gibt es angesichts von 7 bis 10 Prozent LGBTIQ+-Abiturient:nnen im deutschsprachigen Raum (Quelle: Dalia Research) durchaus Gründe dafür zu prüfen, wie offen Unis und Hochschulen bezüglich sexuellen Orientierungen und geschlechtlicher Identität sind – in den USA und Großbritannien gibt es solche Übersichten bereits.