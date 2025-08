Von Selina Hellfritsch

4.8.2025 - Görlitz, die östlichste Stadt Deutschlands direkt an der Grenze zu Polen, ist für ihre Jugendstil-Bauten, aber auch als AfD Hochburg bekannt. Die Bewohner:innen wollen sich diesen Ruf allerdings nicht gefallen lassen. Vor Ort gibt es diverse Angebot an linken, demokratischen und queeren Organisationen, die sich für eine lebendige Zivilgesellschaft einsetzen. Ein Highlight der sächsischen Kleinstadt: Das Fokus-Festival auf dem Geländer der Rabryka zieht jährlich tausende Menschen an. Fester Teil des Festivals: die Queer Area.

Festival-Motto „unSICHTBAR“

Am 15. und 16. August bietet das Festival ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Mitmach-Aktionen und urbaner Kunst, die unter dem Motto „unSICHTBAR“ stattfinden. „Wir wollen auf die Unsichtbarkeit von marginalisierten Gruppen aufmerksam machen“, erklärt Francis Böhm vom feministischen*forum aus Görlitz.

Das Forum setzt sich für intersektionale Bildungs- und Community-Arbeit ein und organisiert die Queer Area zum achten Mal. „Unser Angebot wird dankbar angenommen“, erzählt Francis Böhm, „Sowohl von den regionalen und überregionalen Besucher:innen, als auch von den Akteur:innen und Artists.“

Hauptsächlich FLINTA*-Artists auf der Queer Area-Bühne

Seit 2018 kuratieren sie die Queer Area - mit Workshops, Lesungen, queer-feministischen Info-Ständen und einer Bühne, die hauptsächlich von FLINTA*-Artists bespielt wird. Anfänglich sei alles DIY gewesen, erst über die Jahre hin habe es sich professionalisiert.

So stehen dieses Jahr Künstler:innen aus Berlin, Hamburg, Österreich und Spanien auf der Bühne: Kerosin95, Alice, Misset und Raketen Erna sorgen für einen Mix an Rock, Rap, R’n’B und Electropop. Die Drag-Show mit Performer Bridge Markland und Gästen sowie das intersektionale Kurzfilmprogramm runden das Programm ab.