Von Karin Schupp

2.11.2021 - Viele Gerüchte um Kristen Stewarts Liebschaften, Trennungen, Verlobungen und Hochzeiten, die in den letzten Jahren in die Welt gesetzt wurden, haben sich schnell wieder in Luft aufgelöst. Jetzt aber stimmt’s: Die Schauspielerin (31) und ihre Freundin, die Drehbuchautorin Dylan Meyer, haben sich verlobt.

„Wir heiraten“, bestätigte KStew heute Morgen in der Radiosendung The Howard Stern Show. „Ich wollte den Antrag kriegen und habe, glaube ich, sehr deutlich herausgearbeitet, was ich will, und sie hat’s perfekt getroffen. Es war echt süß, sie hat's sehr gut gemacht.“ Ihre Vorgabe war offensichtlich: möglichst simpel, denn „es war nichts Besonderes“, erzählte sie. „Und bei zwei Girls weiß man nie, welche dieses seltsame fucking Genderrollen-Ding vollziehen wird. So denken wir nicht. Sie hat's einfach gemacht, und es war fucking cute.“

Das Paar ist seit gut zwei Jahren zusammen, im Oktober 2019 machten sie’s offiziell: Meyer postete auf Instagram ein Foto, auf dem sie sich küssen (s. oben).

Liebeserklärung schon nach zwei Wochen

Wann die Verlobung stattfand, verriet sie nicht. Bereits vor fünf Monaten verbreitete sich auf Reddit ein Foto, das angeblich zeigt, wie Stewart nach dem erfolgreichen Antrag jubelt (wir berichteten in K-Word).

Vor zwei Jahren sagte Stewart in der Howard Stern Show noch, dass sie es nicht abwarten könne, Meyer einen Antrag zu machen: „I can’t fucking wait. Ich will das vernünftig angehen, aber es könnte bald passieren.“ In der Sendung erzählte sie auch, dass sie Meyer vor sechs Jahren an einem Filmset kennen lernte, sie aber erst im Sommer 2019 bei einer privaten Geburtstagsparty wiedertraf und ihr schon nach zwei Wochen ihre Liebe erklärte. Kurz zuvor war ihre On-Off-Beziehung mit Supermodel Stella Maxwell endgültig zerbrochen.

Gechillte Hochzeit in Jeans und T-Shirt geplant

In dem aktuellen Interview mit Howard Stern gab Stewart auch einen Einblick in ihre Hochzeitspläne: „Ich will in L.A. sein, damit alle kommen können, und… ich will, dass es gechillt ist. Ich will nicht, dass jemand jemanden zum Altar führt, sondern wir stehen da einfach und geben das Eheversprechen“, sagte sie. „Und danach wird gefeiert.“. Statt eines traditionellen Hochzeitskleids schwebt ihr eher „das beste Paar Levi’s, das es gibt, und ein altes T-Shirt, auf dem ein Smoking gedruckt ist. Ich will, dass sie hysterisch lacht, wenn sie mich in meinem Fake-Smoking-T-Shirt sieht.“

Stewart begann 2015 nach jahrelangen Gerüchten um ihre sexuelle Identität, sich mit ihrer damaligen Freundin Alicia Cargile zu zeigen und in Interviews über ihre Beziehung sprechen – gegen den Rat so einiger Menschen aus ihrem beruflichen Umfeld. „Ich wollte einfach mein Leben genießen. Und das wurde mir wichtiger, als mein Leben zu schützen, denn indem ich es schützte, habe ich es ruiniert“, erklärte sie später in Harper’s Bazaar und fügte hinzu: „Mit solchen Menschen will ich nicht arbeiten.“

Kristen Stewarts neuer Film Spencer, in dem sie Lady Diana spielt, startet am 27. Januar 2022 im Kino.