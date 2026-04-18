18.4.2026, red. - Zum „Tag der lesbischen Sichtbarkeit“ am 26. April veranstaltet L-MAG auch in diesem Jahr wieder eine Online-Aktion. Unter dem Motto „Zeigt euch!“ rufen wir unsere Leser:innen und Follower:innen auf, uns Fotos von sich zu schicken, auf denen sie mit einer Hand das von L-MAG erfundene „L-Zeichen“ formen. (siehe Foto oben).

Eure Beiträge könnt ihr uns via Instagram (@lmag_magazin) oder per Mail an online@l-mag.de schicken, oder ihr postet sie selbst auf Sozialen Medien und taggt uns! Wir freuen uns auf eure Bilder!