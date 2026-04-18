L-MAG-Aktion zum Tag der lesbischen Sichtbarkeit
Zum 26. April, dem Tag der lesbischen Sichtbarkeit, geht L-MAG wieder mit einer Online-Fotokampagne an den Start. Schickt uns eure „L“-Fotos!
18.4.2026, red. - Zum „Tag der lesbischen Sichtbarkeit“ am 26. April veranstaltet L-MAG auch in diesem Jahr wieder eine Online-Aktion. Unter dem Motto „Zeigt euch!“ rufen wir unsere Leser:innen und Follower:innen auf, uns Fotos von sich zu schicken, auf denen sie mit einer Hand das von L-MAG erfundene „L-Zeichen“ formen. (siehe Foto oben).
Eure Beiträge könnt ihr uns via Instagram (@lmag_magazin) oder per Mail an online@l-mag.de schicken, oder ihr postet sie selbst auf Sozialen Medien und taggt uns! Wir freuen uns auf eure Bilder!
Bleibt out und proud!
Nur mit euch, unseren Leser:innen und online-Nutzer:innen, bekommen wir das hin! Helft uns, damit wir diese Zeiten durchstehen, die in politischer wie finanzieller Hinsicht nicht einfach sind. Journalismus, der nicht nur in Social Media Bubbles stattfindet, unabhängig ist und dialogbereit bleibt, hat es zunehmend schwer.
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Vielen Dank!
Euer L-MAG-Team