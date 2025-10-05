L-MAG für alle: Wir werden Genossenschaft!
Wir gründen eine Genossenschaft, damit unsere Medien auch in Zukunft politisch unabhängig und wirtschaftlich sicher bleiben. Im Besitz derer, die sie nutzen, lesen und lieben: im Besitz unserer Leser:innen und Verbündeten. Werdet Kompliz:innen!
5.10.2025 - Wir sind lesbisch, queer und feministisch — und das seit über 20 Jahren!
Die L-MAG ist mehr als nur ein Magazin: sie ist Bühne, Heimat und Archiv lesbischer* Geschichten und Geschichte. Sie ist außerdem die jüngere Schwester des Berliner LGBTIQ*-Stadtmagazins SIEGESSÄULE, das es bereits seit über 40 Jahren gibt und in dessen Verlag auch L-MAG erscheint.
Unser Verlag hat sich zur Heimat unabhängiger Medien für die gesamte LGBTIQ*-Community entwickelt — mutig, unbequem, unüberhörbar.
Jetzt machen wir den nächsten Schritt!
Ob in Berichten über die Community, im Kampf gegen Homo- und Queerfeindlichkeit oder in Interviews, die andere Medien nie führen würden – L-MAG und unsere digitalen Plattformen sind da, wenn lesbische und queere Stimmen gehört werden müssen.
Aber: Die Zeiten sind rauer geworden. Queerfeindlichkeit kommt nicht mehr nur von ganz rechts, sondern auch aus der Mitte der Gesellschaft. Die Medienwelt verändert sich. Sichtbarkeit ist kein Selbstläufer. Deshalb bauen wir eine neue Struktur: eine widerstandsfähige, demokratische Mediengenossenschaft. Damit wir auch morgen noch Haltung zeigen können, unabhängig von Klickzahlen, Anzeigen oder politischem Gegenwind.
Wie es funktioniert
Genossenschaften sind Unternehmen, die allen gehören, die Mitglied sind. Mit einem Anteil (500 Euro, einmalig) wirst du Mitbesitzer:in des Verlags. Was wir erwirtschaften, fließt zurück in unsere Arbeit: für queeren Journalismus, für neue Formate, für sichere Arbeitsplätze.
Unser Ziel
Wir wollen 500 Genoss:innen bis Ende 2025 gewinnen. Wer mitmacht, sichert damit nicht nur die L-MAG, sondern kann sie auch mitgestalten. Mit 500 Menschen, die zum Start einen Anteil zeichnen, hat der Verlag eine stabile Basis für die Zukunft.
Blick in die Zukunft
Die neu zu gründende SIEGESSÄULE Queere Medien Genossenschaft wird künftig alle Publikationen und Plattformen des bisherigen Verlags verantworten:
• L-MAG
• SIEGESSÄULE
• SIEGESSÄULE Kompass
• GAY GUIDE
• Place2be.berlin
Damit sichern wir Sichtbarkeit, Teilhabe und Debatte – auch über politische Differenzen hinweg. Wir beziehen klar Stellung: gegen Homo- und Queerfeindlichkeit, Rassismus, Sexismus und Antisemitismus. Und wir glauben an die Kraft einer solidarischen, vielfältigen Gesellschaft.
Die ersten Schritte
Was die Verlegerinnen sagen:
Warum Genossenschaft?
Genossenschaften sind aus meiner Sicht eine gute Mischung aus unternehmerischem Handeln und Gemeinsinn. Ihr besonderes Merkmal: die Mitbestimmung ist unabhängig von der Höhe der Kapitaleinlage! Pro Person eine Stimme – das finde ich sehr gut.
Warum gerade jetzt? Die gesellschaftlichen Umstände für den Verlag werden herausfordernder. Mithilfe der Genossenschaft kann sich der Verlag der L-MAG breiter und innovativer aufstellen. Indem die Verlagsbasis größer wird, mehr Ideen einfließen und mehr finanzielle Stabilität einzieht, werden wir resilienter gegenüber äußeren Widerständen.
Gudrun Fertig, Co-Verlegerin
Was findest du persönlich an diesem Modell attraktiv?
Genossenschaften sind das Modell der Stunde. Nicht nur, weil die Vereinten Nationen 2025 zum Internationalen Jahr der Genossenschaften ausgerufen haben. Eine demokratisch organisierte Verlagsstruktur, wie es eine Genossenschaft ist, passt wunderbar zur Geschichte und zur „Mission“ von L-MAG und SIEGESSÄULE.
Mit einer, auch finanziell, stabilen Verlagsbasis politisch gegenhalten zu können ist in den Zeiten von Rechtsruck und zunehmender Queerfeindlichkeit wichtiger denn je. Und mir persönlich ist es ein wichtiges Anliegen, nach über 40 Jahren SIEGESSÄULE, diese zurück in den Besitz der Community zu geben.
Manuela Kay, Co-Verlegerin
Bleibt out und proud!
Nur mit euch, unseren Leser:innen und online-Nutzer:innen, bekommen wir das hin! Helft uns, damit wir diese Zeiten durchstehen, die in politischer wie finanzieller Hinsicht nicht einfach sind. Journalismus, der nicht nur in Social Media Bubbles stattfindet, unabhängig ist und dialogbereit bleibt, hat es zunehmend schwer.
Unterstützt unsere Arbeit!
Vielen Dank!
Euer L-MAG-Team