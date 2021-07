Von Karoline Schaum

19.7.2021 - Laura Tashina wurde durch ihre lesbische Rolle in der bayerischen Kleinstadt-Soap Dahoam is Dahoam (BR) bekannt, in der sie sich in die bis dato heterosexuelle Köchin Sarah verliebte (und natürlich war es ein soaptypisch langer Weg, bis Sarah zu ihren Gefühlen stehen konnte). Seit einem Jahr startet die queer Berlinerin aber auch als Musikerin unter dem Namen L_Tashina durch. Im Januar erschien ihre Debütsingle „I Is My Name“, Anfang Juli folgte „F.W.O.T.“, beide mit schön queeren Videoclips. Wir haben mit Laura über ihre Erfahrungen mit der Serie und ihre anderen Projekte gesprochen.

Wie bist du zu der Rolle in Dahoam is Dahoam gekommen?

Ganz klassisch über ein Casting. Ich wurde im Sommer letzten Jahres angeschrieben und gefragt, ob ich prinzipiell auf diese Art von Rolle Lust hätte. Man hat mir die Rolle beschrieben und ich meinte „super super gerne“. Ich wurde zum Casting eingeladen. Das war dann auch gleich mit Sophie Reiml, die meinen Love-Interest spielt. Kurze Zeit später habe ich die Rolle bekommen.

Wie empfandest du die Storyline? Das ist ja keine neue Geschichte. Muss man die noch erzählen?

Ich glaube ja - jetzt noch mehr als je zuvor. Ich finde es super, dass diese LGBTQI*-Thematik in den Medien gerade so publik ist, denn es ist ja ein Teil unserer Gesellschaft. Und das gab es ganz lange nicht, dass die Community in den Medien gezeigt wurde. Und jetzt passiert es endlich, da ist ein schöner Umbruch zu erkennen.

Du hast noch andere Projekte, einen erfolgreichen Instagramkanal und du machst Musik. Wie ist das zeitlich, kriegst du das alles unter einen Hut?

Das funktioniert erstaunlich gut. Es gibt immer wieder Momente, in denen ich mich verstärkt um das Schauspiel kümmere. Und dann gibt es wieder Momente, in denen ich mehr Zeit für die Musik habe. Das hat sich bislang immer ganz gut ergänzt.