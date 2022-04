Von Gudrun Fertig

17.4.2022 - Auch Pink Apple, das queere Filmfestival in Zürich und Frauenfeld, war von der Pandemie gebeutelt. Letztes Jahr konnten nur sehr wenige Filme gezeigt werden, dieses Jahr, ist Marco Dalla Valle vom Festival optimistisch, „werden wir deshalb überrannt“. Passend zum 25. Jubiläum des Festivals und der Aufbruchsstimmung – in der Schweiz sind zum 1. April alle Corona-Beschränkungen gefallen – gibt's Filme zu mehreren Schwerpunktthemen und darunter wie immer viele (zumindest Schweizer) Filmpremieren.

Neben den Publikumspreisen für den besten Spielfilm und den besten Kurzfilm, die erst während des Festivals ausgewählt werden, steht eine Preisträgerin schon fest: Angelina Maccarone, Drehbuchautorin und Regisseurin, hat laut Festival, „Bedeutendes für das queere Cinema geleistet, besonders auch mit ihren TV-Produktionen.

Ehrenpreis an die lesbische Filmemacherin Angelina Maccarone

Inhaltlich waren ihre Filme oft der Zeit voraus, was man auch daran merkt, wie aktuell sie sind, wenn man sie heute schaut.“ Sie bekommt den Festival Award 2022 und wird auch live zu einem Gespräch über ihr Filmschaffen vor Ort sein.

Die Berlinerin sorgte 1995 mit ihrem deutschen Fernsehfilm Kommt Mausi raus?für Furore – ein lesbisches Coming Out einer jungen Frau so in den Mittelpunkt eines Films zu stellen: das war damals noch unerhört. Neben dieser Komödie werden auf dem Festival auch ihre Filme Alles wird gut, Fremde Haut und Vivere gezeigt. Ein lohnenswertes Special zum Werk einer Regisseurin, die 2007 im L-MAG-Interview sagte, zu der Zeit, als Mausi erschien, „gab es ja nur die tragischen Lesben“. Das hat sich nachhaltig geändert, wie man auch am Programm von Pink Apple sieht.