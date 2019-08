Von Anette Stührmann

22.8.2019 - Im Juni ging der Fall eines Frauenpaars durch die Welt, das in einem Londoner Nachtbus zusammengeschlagen worden war (wir berichteten). Die Täter, vier männliche Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17, wurden kurz darauf gefasst und stehen ab dem 21. August wegen „schwerem Hassverbrechen“ vor Gericht, zwei von ihnen müssen sich außerdem wegen Cannabisbesitzes bzw. Hehlerei verantworten. Auch in Berlin wurden im Juni zwei Berliner Lesben von einem Mann homophob beschimpft und geschlagen, und am Rande des CSD in Amsterdam wurde im August ein Lesbenpaar von zwei Männern verprügelt (wir berichteten).

Diese Fälle lenken den Fokus auf ein Thema, das sonst eher vernachlässigt wird: Gewalt gegen Lesben. Wir sprachen mit der Soziologin und Expertin Constance Ohms.

Constance, das auf Facebook gepostete Foto der angegriffenen Lesben in London stieß auf große Anteilnahme. Es gab aber auch Kritik, zum Beispiel wegen vermeintlicher Zurschaustellung weiblicher Opfer. Wie siehst du das?

Diesen beiden Frauen ist es gelungen, mittels digitaler Medien die Aufmerksamkeit auf ein Thema zu legen, das auch in queeren Medien so gut wie nicht aufgegriffen wird, nämlich vorurteilsmotivierte Gewalt gegen Lesben. Insofern ist es wichtig, diesem Angriff mediale Präsenz zu geben.

Wie sehen die Untersuchungen zu homophob motivierter Gewalt gegen Lesben aus, auch im Vergleich zur Gewalt gegen Schwule?

Eine US-Studie von 2010 belegt, dass 46 Prozent der befragten lesbischen Frauen in ihrem Leben sexualisierte Gewalt erlebt haben, aber auch 40 Prozent der schwulen Männer. Die europäische Studie aus 2012 zeigt, dass in Deutschland 68 Prozent der Schwulen und 51 Prozent der Lesben wegen ihrer sexuellen Orientierung körperliche Gewalt erlebt haben. Wir müssen uns das mal vergegenwärtigen: Jede zweite Lesbe hat körperliche Übergriffe erlebt, weil sie lesbisch ist, und drei von fünf Schwulen. Das ist ein unglaubliches Ausmaß.

Gibt es Merkmale homophober Gewalt, die sich speziell auf Lesben beziehen?

Frauen sind vor allem sexualisierter Gewalt ausgesetzt, von „nur“ geiferndem Zungerausstrecken über Griff in den Schritt oder an die Brust bis hin zur Vergewaltigung. Das Geschehen in London hat einen eindeutig sexistischen Hintergrund. Die Frauen wurden aufgefordert, sexualisierte Handlungen vorzunehmen, und sind nach ihrer Weigerung zusammengeschlagen worden. Sexualität zwischen Frauen wird nicht als solche vollwertig angesehen, allenfalls als Vorspiel für „ihn“.

Bei dem Übergriff in London sahen die Opfer sehr jung und „feminin" aus. Denkst du, dass der Aufschrei auch so laut ausgefallen wäre, wenn es sich bei den angegriffenen Frauen um Butchlesben gehandelt hätte?

Bevor ich die wichtige Debatte aufmache, ob die Gewalt gegen Lesben ein weltweit derartig großes mediales Echo erhalten hätte, wenn sie nicht heterosexistischen Vorstellungen von Weiblichkeit entsprochen hätten, zeigt doch dieses Geschehen, dass jede Frau* sexistische und/oder lesbenfeindliche Gewalt erleben kann. Dass wir, auch wenn wir bestimmten kulturell verankerten Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit entsprechen, nicht geschützt sind vor heteropatriarchaler Gewalt. Gerade diese beiden Frauen verdeutlichen das in besonderem Maß. Physische Schönheit ist stark normiert, und grundsätzlich – das gilt für Homos, Trans*, Queers und Heteros gleichermaßen – leiden wir mehr mit, wenn „schönen“ Menschen etwas Schreckliches widerfährt. Entspricht man dem Schönheitsideal, hat man in dieser Gesellschaft deutliche Vorteile. Der Umstand, dass die beiden Frauen einem europäischen Schönheitsideal entsprechen, kann dazu beigetragen haben, dass die Gewalt gegen sie eine derartig große mediale Resonanz erfahren hat – mit der Folge, dass lesbenfeindliche Gewalt sichtbar geworden ist. Wir erleben seit einigen Jahren eine Auflösung der Geschlechtergrenzen; Männlichkeiten, Weiblichkeiten und andere Geschlechtsrepräsentationen finden sich neu. Wir leben in einer erodierenden heteropatriarchalen Gesellschaft, zunehmender Frauenhass, zunehmender Rassismus, zunehmende Homo- und Transfeindlichkeit sind Ausdruck dessen.

Du hast in deinem Buch „Gewalt gegen Lesben“ (2000) festgestellt, dass es fast immer junge Männer in Gruppen sind, die Lesben* und Lesbenpaare angreifen. Wieso ist das so?

Der Angriff in London hat möglicherweise etwas mit der Selbstvergewisserung einer bestimmten Form von Männlichkeit zu tun. Mit dem heteropatriarchalen Bild von Weiblichkeit andererseits geht die Annahme einher, Frauen* seien willfährige Opfer, d. h. ihnen wird die Fähigkeit zur Gegenwehr oder gar zu eigenem gewalttätigem Handeln abgesprochen. Bei normabweichenden Geschlechtsrepräsentationen entfällt die vermeintliche Gewissheit, ein „gutes“ Opfer vor sich zu haben. Allgemein greifen Täter nur Menschen physisch an, wenn sie vermuten, diesen körperlich überlegen zu sein; sonst würde das Verhalten keinen Sinn ergeben.