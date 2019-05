Auf eurer Webseite klingt es, als ob die Debatten um das Sternchen ziemlich heftig waren. Es wurde ein Antrag auf Umbenennung eingereicht und aufgrund vehementer Gegenstimmen wieder zurückgezogen … wie lief das ab?

Auf dem letzten LFT in Göttingen waren die Diskussionen sehr hitzig. Die Erfahrung vieler ist, dass in den letzten Jahren immer mehr Frauen-Lesbenräume verschwinden, und es gibt die Befürchtungen, dass das LFT ein weiterer Raum sein wird, den es bald nicht mehr gibt. Diese Ängste gehen bei vielen sehr tief. Im Rahmen der Debatte wurde auch eine E-Mail verfasst, dass man uns als Orga-Gruppe die Organisation des L*FT für 2019 entziehen sollte. Wir haben aber daran festgehalten, dass wir einen Raum schaffen wollen, der die Möglichkeit zum Dialog und einen Austausch zwischen frauenliebenden Frauen bietet – so unterschiedlich sie auch sein mögen. Denn nur so kann es weitergehen.

Im Frauenbildungshaus Zülpich beispielsweise haben sie sich nach 40 Jahren dazu entschieden, den Raum zu schließen, weil es so nicht weitergehen konnte, woraufhin sich junge queere Frauen (Lila Bunt) entschlossen haben, das Projekt ab Juli 2019 zu übernehmen. Sie machen dort ein bisschen etwas anderes draus, eher ein queeres, feministisches Projekt, das sich genderoffener versteht. Ich denke, die Räume, die seit Jahrzehnten existieren, sprechen immer weniger Frauen und Lesben an.

Haben sich die traditionellen Lesbenräume etwa überholt?

Überholt würde ich nicht sagen, es gibt ja auch jüngere radikale Feministinnen, die diese Räume exklusiv haben möchten. Deswegen ja auch die heftigen Diskussionen. Ich bin gespannt, was beim L*FT auf uns zukommt.

Du hast die heftigen Reaktionen genannt. Wie genau sahen die aus?

Es ging um einen Workshop, der von einer Frau angeboten wurde. Der Workshoptext enthielt einige Äußerungen, die die trans Communitys diskriminierten, weshalb wir uns entschieden haben, ihn von unserer Webseite zu nehmen. Daraufhin startete eine der Referentinnen eine Petition mit dem Ziel, dass wir den Text wieder im Original veröffentlichen. Wir sind weiterhin im Austausch mit der Referentin und versuchen eine Lösung zu finden. Wir wollen einen offenen Raum und die Möglichkeit bieten, dass die Frauen sich zurückziehen können. Deswegen gibt es auch Ruhe- und Rückzugsräume für bestimmte Gruppen von Lesben, zum Beispiel für Lesben, die sich als cis-Frauen verstehen oder für trans-inter-queere Lesben, um sich dort auszutauschen und einen Schutzraum zu haben. Es gibt auch einen Schutzraum für Lesben of Color und Regenbogenfamilien. Unser Orga-Team hat den Wunsch, dass wir dieses L*FT in Köln für einen Dialog und Austausch nutzen, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, sich in der eigenen Gemeinschaft zurückzuziehen.

Bist du der Meinung, dass in der Diskussion auch ein Generationenkonflikt zutage tritt?

Teilweise. Es gibt auch jüngere Frauen, die sehr scharf diskutieren und große Angst vor dem Verlust der Frauen- und Lesbenräume haben, aber tendenziell ist es eine Generationengeschichte, das würde ich schon sagen. Es sind eher ältere Lesben, die diese Ängste vor Verlust der Existenz haben. Auch wenn sich einige ältere Lesben nicht unbedingt als Radikalfeministinnen verstehen. Wir werden gerade von beiden Seiten angegriffen. Mehr von den älteren Lesben oder Radikalfeministinnen - und obwohl wir als Orga in dieser Hinsicht unterschiedliche Positionen vertreten.