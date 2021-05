Es geht euch also um die Art und Weise, wie die Kritik geäußert wird?

Meine lesbischen „Schwestern“, meine queere „Familie“ beteiligt sich an diesem Shitstorm. Ich empfinde meine eigene Szene als Mitläufer. Sie plappern das nach, ohne es zu hinterfragen und sich selbst mit dem Festival auseinanderzusetzen. Es ist wie stille Post. Man hätte mich mal fragen können: „Mahide, du bist doch schon lange in der queeren und trans Szene unterwegs. Was ist das los?“ Man kann ja einen Workshop kritisieren. Aber nicht mit dieser vernichtenden Art: „Kauft keine Tickets!“ und Hassreden als wären wir im schlimmsten Krieg. Das macht mich wahnsinnig traurig.

In eurer Stellungnahme als Organisatorinnen des LFT 2021 habt ihr sogar von „psychischer Gewalt“ gesprochen.

Das ist psychische Gewalt. Wir gehen auch vor Gericht. Kolleginnen von mir werden persönlich fertiggemacht. Auch Laura Méritt zum Beispiel, der vorgeworfen wird, mit Sextoys Geld zu verdienen und transfeindlich zu sein. Das ist eine Frau, die hat vor gut 20 Jahren den ersten Transtoy-Laden eröffnet! Da stimmt doch was nicht. Es geht uns um frauenliebende Frauen. Diese Liebe möchte ich auch im Umgang miteinander bewahren.

Mal abgesehen von der Form – kannst du die Kritik inhaltlich nachvollziehen?

In den zwei Jahren Vorbereitung des LFT 2021 haben keine trans Frauen Vorschläge für Workshops eingereicht. Wir haben also nichts abgelehnt. Und wir haben trans Frauen im Programm: in unserem Team oder unter den auftretenden Musikerinnen. Es muss aber auch möglich sein, mal ein Frauen- oder Lesbenprojekt ohne Sternchen zu machen, für lesbische Sichtbarkeit einzutreten oder Themen anzusprechen, die seit zehn Jahren im Raum stehen. Und zwar ohne fertiggemacht zu werden oder zu fürchten, dafür keine Fördergelder zu bekommen. Dass Projekte von Lesben so niedergemacht werden, Projekte von Schwulen ohne Sternchen aber nicht, hat auch mit Frauenfeindlichkeit zu tun. Ich würde mir mehr Toleranz wünschen. Denn bei unserem LFT sind geile Frauen mit dabei. Wir haben 37 Workshops, Panels, Filme, Performances und eine große Ausstellung geplant, die nichts mit all dem zu tun haben. Dazu habe ich noch nichts gehört! Mit einem Augenzwinkern gesprochen: Mir sind sie schon selbst fast entfallen, denn sie kommen in der Diskussion gar nicht vor.

Worauf freust du dich denn besonders?

Meine Freundin Veronika Minder zeigt ihren Film Katzenball und beantwortet anschließend Fragen. Dass sie dabei ist, finde ich klasse! Ich freue mich auf alles. Auf die Diskussionen, etwa zu lesbischer Biographieschreibung, lesbischem Publizieren und den Umgang mit der Corona-Pandemie. Ich freue mich auf das Abendprogramm, das ich gemeinsam mit anderen auf die Beine gestellt habe. Ich freue mich auf die Jugend. Und als eine von den Alten auf das Motto „Rising to the Roots“.

Anm. der Red.: Wir wollen die Debatte fortsetzen und planen weitere Interviews zu diesem Thema.

Zum Lesbenfrühlingstreffen: Das LFT gilt als größtes nichtkommerzielles Lesbentreffen Europas und findet seit 1974 an Pfingsten in wechselnden deutschen Städten statt. Es wird nicht von einer festen Gruppe, sondern autonom von Lesben aus dem ausrichtenden Ort organisiert. Das letzte LFT fand 2019 in Köln unter dem Motto „das L*FT 2019 schaut in die Sterne!“ statt, im vergangenen Jahr fiel es coronabedingt aus.

In einem Statement reagierte das LFT Bremen 2021Anfang Mai auf die auch in queeren Medien geäußerten Vorwürfe der Transfeindlichkeit (z.B. in unserem Schwestermagazin Siegessäule und dem Online-Portal männer*) und den Distanzierungen verschiedener Vereine und Verbände.

Mahide Lein, 71, ist Mitorganisatorin des LFT 2021 und Leiterin der Konzertagentur Ahoi. Sie wirkte an mehreren feministischen und lesbischen Projekten, Festivals und Konzertreihen mit. Dazu gehören das erste Lesbenzentrum in Frankfurt/ Main und das Berliner Fernsehmagazin Läsbisch-TV. 2004 erhielt sie den Zivilcouragepreis des CSD Berlin und 2018 den Rainbow-Award des Lesbisch-Schwulen Stadtfestes Berlin.