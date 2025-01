Von Karin Schupp

12.1.2025 - Lesbian Boyfriend: Dieser neue Begriff kursiert im lesbischen Internet, zumindest im englischsprachigen Raum – und es nur eine Frage der Zeit, bis er auch bei uns angekommen ist. Losgetreten hat den Trend die Schauspielerin Lily-Rose Depp, als sie in einem MTV-Interview zu ihrem neuen Film Nosferatu ihren „Boyfriend“ erwähnte. Dabei ist es kein Geheimnis, dass die 25-Jährige seit zwei Jahren mit der Sängerin und Rapperin 070 Shake, bürgerlicher Name Danielle Balbuena, zusammen ist. Und die identifiziert sich als weiblich.

Schon war die Verwirrung perfekt - wieso sagt Depp also nicht „Girlfriend“? -, während es vom anderen Ufer schallte: Where's the news? Und schon war der Hashtag #lesbianboyfriend in der Welt.

„Ein Lesbian Boyfriend ist eine Lesbe, die ein Boyfriend ist“

Depp hat bisher nicht erklärt, was sie damit meint, aber die queere Webseite Them (die das Genderthema ja schon im Namen trägt) hat das übernommen: „Ein 'lesbian boyfriend' ist ganz einfach eine Lesbe, die ein Boyfriend ist“, heißt es dort lapidar. Man solle da nicht so viel reininterpretieren, schließlich ist der Umfang mit Genderidentitäten und Pronomen heute viel spielerischer und nicht mehr so rigide. Und neu ist das Phänomen nicht mal: Schwule geben sich schon lange weibliche Pronomen („Da kommt die Müllerin.“) oder nennen sich „Babygirl“.