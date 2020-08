Von Dana Müller

22.8.2020 - „Wir sind zwei Mädchen. Zwei ganz normale Mädchen… Aber seit kurzem gehen wir miteinander“, mit zarter Stimme haucht die junge Yui Yamada am Anfang der Story. So gefühlsstark und klar der Girls-Love Anime beginnt, so bleibt auch der Rest des Plots. Wer sich in den Neunzigern wünschte, dass Mila Superstar doch wenigsten ein bisschen auf Mädchen steht, bekommt mit Kase-san and Morning Glories nun die geballte Ladung lesbischen Zeichentricks.

Und das heißt: wunderschöne weichgezeichnete Bilder, langsame Bildsprache und garantiert jede Menge Emotion. Dazu noch unzählige Sonnenuntergänge, rosa-rotes Licht, ein schimmernder Lichtstrahl hier und herzergreifende Musik da. Das fünftteilige Original des Yuri-Manga (=lesbische Mangas) wurde von 2010 bis 2017 in Japan veröffentlicht. 2018 erschien dann die Original Video-Animation.

Die Aufregungen der ersten Liebe...

Auch wenn die Schulzeit vieler Lesben sicher nicht so perfekt und diskriminierungsfrei verlief, zeigt der Anime wunderbar kitschig die Aufregungen der ersten Liebe in einer nahezu perfekten Welt.

Die schüchterne und etwas naive Yui Yamada kümmert sich leidenschaftlich Tag für Tag um den Schulgarten – Pflanzen sind ihre Welt.

Tomoka Kase dagegen ist der Leichtathletikstar der Schule, beliebt und „extrem cool“. Es ist das letzte Schuljahr vor der Universität, der letzte Sommer und die ganz großen Gefühle. Die beiden Mädchen „gehen miteinander“, aber was das eigentlich bedeuten soll, ist keinen der beiden klar. Aufregung, Unsicherheit, Enttäuschungen sind vorprogrammiert. Eine SMS der anderen versetzt sofort in Panik. Tomoka ist doch so cool … und Yui so schüchtern und unbedarft. Schnell schießen Tränen in die Augen.