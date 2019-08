Von Karin Schupp

26.8.2019 - Es ist kein gutes Jahr für die NASA-Astronautin Anne McClain: Zuerst platzte das für Ende März geplante historische Ereignis, als erstes Woman Only-Duo die Raumstation ISS zu verlassen, weil nur ein Raumanzug für Frauen vorhanden war (sie musste deshalb einem Mann und ihrer Kollegin Christina Hammock-Kock den Vortritt lassen), und jetzt wird der 40-Jährigen vorgeworfen, dass sie im Januar und Februar von der Internationalen Raumstation ISS aus das Bankkonto ihrer Ex-Frau gehackt habe.

Summer Worden, mit der McClain seit 2014 verheiratet ist und seit letztem Jahr in Scheidung lebt, beschuldigt McCain des Identitätsdiebstahls und unterstellt ihr, auf ihrem Konto nach Anhaltspunkten gesucht zu haben, mit denen sie im Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen Sohn (6) punkten könne.

McClain checkte vom Weltall aus Wordens Ausgaben

Sie sei misstrauisch geworden, so die Ex-Geheimdienstoffizierin der Air Force gegenüber der New York Times, weil McClain in E-Mails, die sie ihr von der ISS schickte, überraschend gut über ihre Ausgaben Bescheid wusste.

McClain, die Ende Juni nach 204 Tage im All auf die Erde zurückkehrte, leugnet nicht, dass Konto gecheckt zu haben. Sie erklärte aber unter Eid, sie habe lediglich das lange bekannte Passwort benutzt, um sich zu vergewissern, dass genügend Geld auf dem Konto sei, um die Ausgaben für ihren Sohns gedeckt seien.

Bisher wurden laut NASA keine Straftaten auf der Raumstation begangen - ob McClain nun tatsächlich die erste Kriminelle im All ist, ist nun Gegenstand einer Untersuchung.