Mit anderen Worten: Ein Viertel der 140 LGBTQ-Charaktere – überwiegend weibliche und lesbische Figuren - liegen bereits jetzt auf dem Serien-Friedhof (wie gesagt: The L Word: Generation Q wurde hier noch nicht mitgezählt!).

Hinzu kommen weitere 35 queere Charaktere, die nicht wiederkehren, weil ihre Serie oder Staffel eine abgeschlossene Handlung hatte.

GLAAD: Mehr Marketing für LGBTQ-inklusive Serien!

Lobend erwähnt GLAAD Produktionen wieThe Last of Us (bei uns: Sky/ WOW), die zwei komplette Folgen einer schwulen bzw. lesbischen Lovestory widmete, Heartstopper,Umbrella Academy (beide: Netflix) und A League of Their Own, deren Ensemble fast ausschließlich lesbisch/ LBTQ ist (inzwischen ist jedoch inoffiziell bekannt, dass Amazon Prime ihr nur noch vier weitere Folgen geben will.

Der Verband weist dabei auf den Erfolg etlicher LGBTQ-inklusiver Serien hin - so war Stranger Things mit einer lesbischen Hauptfigur und einem schwulen Coming-out in Staffel 4 das mit Abstand am häufigsten geschaute Streamingformat 2022 – und empfiehlt den TV-Sendern, sich ein Vorbild an den innovativeren und inklusiveren Streamingplattformen zu nehmen.

Aber auch die Streaminganbieter werden ermahnt: Sie fordert GLAAD dazu auf, „vorrangig neue Serien mit LGBTQ-Charakteren grünes Licht“ zu geben und diese Serie genauso stark zu bewerben wie „andere Titel desselben Genres.“

Der GLAAD-Bericht „Where Are We Now on TV 2022-23“ steht hier als PDF(in englischer Sprache)