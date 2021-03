Lesbische Frauen im Beruf: Mehr Diversity in kleinen und mittelständischen Betrieben In drei Kurzfilmen der Wirtschaftsweiber e.V. berichten lesbische Frauen von ihren Erfahrungen im Beruf und ihren Erwartungen an ihr Arbeitsumfeld. Adressat sind kleine und mittelständische Betriebe, die wenig Erfahrungen mit Diversity haben.

Von Sabine Mahler 31.3.2021 - Besonders kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben oft nur wenig Erfahrung mit Diversity Management. Dabei können die Arbeitgebende von Diversität in ihren Unternehmen deutlich profitieren. Um dies zu vermitteln, hat der Wirtschaftsweiber e.V. eine dreiteiligen Kurzfilmserie produziert, in deren Fokus lesbische Fachkräfte stehen. Initiiert und umgesetzt wurde die Mini-Serie von Deutschlands größtem Berufsverband lesbischer Frauen in Trägerschaft der LAG Lesben in Nordrhein-Westfalen. „Lesbische Frauen werden noch immer doppelt ausgegrenzt, als Frau und aufgrund ihrer sexuellen Identität“, sagt Yeliz Beckedahl, Vorständin der Wirtschaftsweiber. „Unternehmen ermutigen, Vorurteile und Ressentiments abzubauen“ Die Protagonistinnen berichten in der Mini-Serie von ihren persönlichen Erfahrungen in der Arbeitswelt. Sie beschreiben, wie gelebte Vielfalt aussehen kann und welchen positiven Effekt ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld auf die gesamte Firma und ihren wirtschaftlichen Erfolg haben kann. „Mit unseren Filmen möchten wir KMUs ermutigen, in ihren Unternehmen Vorurteile und Ressentiments abzubauen“, erklärt Yeliz Beckedahl.

Zu Vielfalt gehören auch lesbische Führungskräfte Das Filmprojekt wurde vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Das Ministerium möchte Diversity Management in KMUs unterstützen: „Nordrhein-Westfalen ist ein weltoffenes Land. Unsere Vielfalt macht uns stark. Dazu gehören selbstverständlich auch lesbische Führungskräfte. Die Qualität der Arbeit in Leitungsfunktion bemisst sich nicht nach der sexuellen Identität, sondern nach fachlichen Qualifikationen. Wir wollen mit der Filmreihe dazu beitragen, dass diese Tatsache noch stärker in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird“, erklärt Familienstaatssekretär Andreas Bothe. Hier geht's zur Webseite der Wirtschaftsweiber e.V. und hier zu den Videos „Diskriminierungsfreie Geschäftspraktiken - Erfolgsfaktor Diversity in Unternehmen“ auf Youtube.

