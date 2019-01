Von Leila van Rinsum

15.01.19 - „Warum glauben sie uns nicht?”, fragt Success Johnson, als wir sie in einer Berliner Kirche zum Gespräch treffen. Hier hat die Nigerianerin zusammen mit der Uganderin Diana Namusoke Kirchenasyl erhalten, als für beide die Abschiebung in ihre Herkunftsländer angeordnet wurde.

Gemeinden können Geflüchteten Kirchenasyl gewähren, das vom Staat geduldet wird. Betroffene und Unterstützer*innen haben dann Zeit, auf erneute Überprüfung der Fälle zu drängen oder auf dem Rechtsweg Lösungen zu finden.

„Ich wurde so geboren, ich konnte mich nicht ändern“

Es fällt Johnson schwer, ihre Geschichte zu erzählen. In Benin City/Nigeria verliert sie als kleines Kind Mutter, Vater und Bruder. Sie wächst bei ihrer Schwester auf. Johnson ist noch jung, als Nachbar*innen anfangen über sie zu reden, weil sie gern Jungenkleidung trägt.

Mit 16 beschließt sie, das Land zu verlassen, um sich selbst und ihre Schwester zu schützen. Ein Bekannter bietet ihr an, sie nach Europa zu bringen. Im Gegenzug für die Überfahrt fordert er in Libyen dann Sex von ihr. Auf dem Boot nach Spanien ist sie bereits schwanger, wenige Monate nach der Ankunft bringt sie eine Tochter zur Welt.

Da sie zu dieser Zeit auf der Straße lebt, nimmt das spanische Jugendamt ihr das Kind weg. Um den Traumata zu entkommen, reist sie weiter und landet 2016 in einer Flüchtlingsunterkunft in München.

Auch Namusoke weiß früh, dass sie anders ist. Mit 13 Jahren verliebt sie sich in eine Schulfreundin. Mit 16 schmeißen ihre Eltern sie aus dem Haus. „Ich wusste, dass ich so geboren wurde, ich konnte mich nicht ändern”, sagt sie. Sie findet Arbeit in Ugandas Hauptstadt Kampala, doch erfährt immer wieder Übergriffe. 2014 lauert ein Mob ihr auf und schlägt sie brutal zusammen. Nur knapp kommt sie mit dem Leben davon.