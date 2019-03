Von Dana Müller

12.3.19 - Lesben aller Länder, vereinigt euch! So könnte das Motto einer neuen Zeit lauten. 2017 startete die erste European Lesbian* Conference (EL*C) in Wien mit dem Ziel, ein europäisches Netzwerk von Lesben zu schaffen. Beeindruckend war in Österreich vor allem der große Anteil von Ost-Europäerinnen, die auf Podien, in Workshops und auch zahlreich im Publikum vertreten waren.

Damit wurde die Idee einer gemeinsamen europäischen Lesbenbewegung nicht nur von westlichen Sichtweisen geprägt, sondern durch viele unterschiedliche Perspektiven bereichert.

Nach einem Jahr Verschnaufpause zieht 2019 die EL*C deshalb im April konsequenterweise nach Kiew. „Die Ukraine ist aus geopolitischer Sicht der beste Ort, um eine Konferenz abzuhalten. Denn das gibt uns die Möglichkeit, West und Ost in einen Dialog zu bringen“, erklärt Mit-Organisatorin Olena Shevchenko selbstbewusst.

Sichtbarkeit in der Ukraine zeigen

Mit dem neuen Ort in dem ehemaligen sowjetischen Staat möchten die Veranstalterinnen mit geballter Lesbenpower einer negativen Entwicklung in Sachen LGBT- und Frauenpolitik entgegenwirken und Ansässigen den Rücken stärken. „Wir denken, in dieser Situation ist die European Lesbian* Conference ein großer Schritt Richtung Sichtbarkeit. Sie gibt den Bedürfnissen von Lesben eine Stimme und stärkt gleichzeitig die Community.“ Mit dem Ziel, eine Bewegung zu schaffen, lautet das Kredo im April: „Lasst uns die lesbische Genialität in die Welt streuen“.

Themen sind unter anderem Sichtbarkeit in Institutionen, Kampf gegen rechten Populismus, lesbisches Fundraising, nonbinäre Identitäten, Coming Out am Arbeitsplatz und lesbische Pornografie.

L-MAG war schon 2017 in Wien dabei (wir berichteten) und lässt sich auch das zweite Event nicht entgehen: Chefredakteurin Manuela Kay wird auf einem Podium zu lesbischem Journalismus sitzen, Redakteurin Dana Müller spricht in einem Workshop über den von L-MAG nach nordamerikanischem Vorbild initiierten Berliner Dyke*March, der seit 2013 im deutschsprachigen Raum eine ganze Bewegung auslöste – nur ein Beispiel, wie sich die lesbische Community weiter vernetzen kann, auf dass bald viele europäischen Städte mit eigenen Demos für lesbische Sichtbarkeit folgen.

Die European Lesbian* Conference findet vom 12.–14. April in Kiew/ Ukraine statt. Die Konferenzsprache ist Englisch.



Tickets: 74,97 Euro bzw. 43,35 Euro (ermäßigt) inkl. Verpflegung. Drei Übernachtungen im Konferenzhotel (Doppelzimmer) kosten 96,05 Euro. Hier geht’s direkt zum Anmeldeformular.