Von Sabine Mahler

17.10.2021 - Isa ist selbst auf der Suche nach ihrer Traumfrau, sie hat schon bei First Dates (Vox) ihr Glück versucht und wird demnächst bei RTL2 in der neuen Datingshow Let's Love zu sehen sein. Nun kam die Kölnerin auf die Idee, die erste lesbische Live-Dating-Show ins Leben zu rufen. Bevor you'n her am 21. Oktober auf Instagram Live Premiere feiert, hat sie uns erzählt, was die Kandidatinnen und das Publikum erwartet.

L-MAG: Wie bist du auf die Idee gekommen eine Dating-Show zu starten?

Isa: In meinen TikTok-Livestreams werde ich oft gefragt, wo man Frauen kennen lernt und welche Möglichkeiten ich nutze. In einem der Streams habe ich scherzhaft gesagt, dass ich meine Zuschauer verkuppeln möchte, und die Idee kam so gut an, dass ich beschlossen habe you’n her ins Leben zu rufen. Dating soll Spaß machen und dabei zusehen macht auch Spaß, das beweist schon der Erfolg von anderen Dating-Formaten im TV. Ich möchte allen Lesben, die noch nach der Traumpartnerin suchen, diese Chance in Echtzeit geben. Persönlich denke ich auch, dass Mimik und Gestik super wichtig sind, da kann Online-Dating einfach nicht mithalten.

Magst du uns auch etwas zu dir und deiner Person erzählen?

Ich bin Isa, 26 Jahre alt aus Köln und seit einigen Jahren auf Social Media aktiv. Auf meinen Instagram- und TikTok Channels bespreche ich typische LGBTQ+ Themen gemeinsam mit meiner Community und anderen Creators. Mir ist es wichtig, humorvoll und entspannt einen echten Mehrwert zu bieten. Ganz persönlich bin ich kein Fan von Online-Dating und probiere gerne neue Formate aus. Deshalb hat man mich auch schon im TV bei First Dates gesehen, und ab Ende Oktober bin ich bei Let’s Love (RTL2) auf der Suche nach meiner Traumfrau.

Stimmt es, dass Teilnehmerinnen von Princess Charming unter den Kandidatinnen sein werden?

Die Bewerbungen laufen noch und sind offen! Wir möchten nicht zu viel verraten, aber einige bekannte Gesichter sind dabei, wie zum Beispiel Sarina, die die eine oder andere bestimmt schon bei Princess Charming und First Dates Hotel gesehen hat. Wer also glaubt, ihr „perfect match“ zu sein, darf sich gerne bei uns bewerben.