Von Anja Kümmel/ sw

12.10.2025 - Mit Fiona Sironics Debütroman „Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft“ und Christine Wunnickes „Wachs“ (über zwei wegweisende Künstlerinnen im 18. Jahrhundert, die ein Liebespaar waren) haben es gleich zwei Werke aus dem L-Universum in diesem Jahr auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft, der 13. Oktober in Frankfurt/Main verliehen wird.

Beide Romane rezensierten wir in der L-MAG 4/2025, Fiona Sironic zierte sogar das Cover der Ausgabe (hier als E-Paper). Aus gegebenem Anlass veröffentlichen wir an dieser Stelle noch mal die Besprechung von ihres Buchs „Am Samstag gehen die Mädchen...“, in dem sich zwei frisch verknallte Teenagerinnen utopische Inseln inmitten einer lebensfeindlichen Umwelt erschaffen.

Leben in der Apokalypse

Die Welt, in die Era hineinwächst, ist ähnlich wie die unsere, nur trägt alles bereits ein bisschen mehr apokalyptische Züge: Der Sommer heißt jetzt „Feuerzeit, Pyrozän“; die Waldbrandkarte hat sich als Teil des Wetterberichts etabliert. Bananen kennt Era nur noch als Geschmacksrichtung im Proteinpulver. Immer mehr Vogelarten sterben aus, und Era dokumentiert sie alle.

Das Faible fürs Archivieren teilt die 15-Jährige mit ihrer Mutter, die an einem Forschungsprojekt zu den Anfängen des Internets arbeitet. Zusammen bewohnen sie eine Hütte im Wald, seit das Leben in den Städten mit ihren glühenden Asphaltflächen unerträglich geworden ist.

Aus dem Wald – und aus den Streams – kennt Era auch die Schwestern Maja und Merle, die dort jeden Samstag Festplatten in die Luft jagen und die Aufzeichnungen ihrer Aktionen anonym hochladen. Era ist sofort fasziniert: „Ich weiß noch, ich war anfangs verwirrt davon, bis es dann so lange da war, dass ich es einordnen musste. Ein Crush. Ein Begehren.“ Dass sich ihr erstes Verknalltsein auf ein anderes Mädchen richtet, wird nicht weiter problematisiert.