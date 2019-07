Von Karin Schupp

6.7.2019 - Ein weibliches Pinguinpaar im Londoner Aquarium “Sea Life” bekam Anfang Juli Nachwuchs: Die Eselspinguinnen Marama und Rocky, seit fünf Jahren ein Paar, durften das Ei eines anderen Pinguinweibchens adoptieren, das zwei Eier hatte und damit überfordert gewesen wäre. Geschlecht und Name des Neugeborenen sind noch nicht bekannt.

Die glücklichen Eltern wechseln sich mit der Pflege des Nachwuchses ab und bekamen vom Geschäftsführer des Aquariums höchstes Lob: „Sich um ein Neugeborenes zu kümmern, ist immer schwierig, angefangen von den schlaflosen Nächten bis hin zum ständigen Füttern“, sagte Graham McGrath in einer Presseerklärung. „Doch diese beiden wunderbaren Pinguineltern sind völlig unerschütterlich und scheinen locker damit umzugehen.“

Im Aquarium gibt's schon ein schwules Pinguin-Elternpaar

Pinguinpaare bleiben sich meist lebenslang treu, leben mongom - und sind mitnichten alle heterosexuell, weder in der Wildnis noch in Gefangenschaft. Marama und Rocky sind nicht mal das einzige gleichgeschlechtliche Paar im Londoner Aquarium, in dem 91 Pinguine leben: Dort gibt es noch drei weitere LGBT-Paare: Nadja und Zimmer, Dev und Martin und Ronnie und Reggie, die seit 2014 zusammen sind und 2015 gemeinsam den jungen Kyton aufziehen durften. 8 von 91 Pinguinen, also knapp 9 Prozent: Das ähnelt den statistischen Werten in der Menschenwelt.