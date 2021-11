„Ich danke den Portraitierten für ihr Engagement“, sagte der für Antidiskriminierung zuständige Justizsenator Dr. Dirk Behrendt in einer Pressemittelung. „Sie tragen auf verschiedenste Weise zu mehr lesbischer* Sichtbarkeit bei und machen gleichzeitig deren Vielfalt sichtbar.“

Vom 8. bis 22. November werden 1.800 Plakate mit den sechs Motiven in ganz Berlin zu sehen sein und können (so lange der Vorrat reicht) kostenlos per Mail bestellt werden.