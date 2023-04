Von Claudia Lindner

15.4.2023 - Das Internationale Film Fest Dortmund+Köln (IFFF), Deutschlands größtes Forum für Frauen in der Filmbranche, findet in diesem Jahr vom 18. bis 23. April in Dortmund statt. Das Festival zeigt 130 Filme in sieben Sektionen und mit 60 internationalen Gästen. In diesem Jahr ist die Sektion „begehrt! - filmlust queer“, bei der LGBTQIA-Themen im Mittelpunkt stehen, endlich auch in Dortmund im analogen Programm zu sehen. Neun Filme können auch als Video-on-Demand auf der Online-Plattform des Festivals gestreamt werden.

Queere Filme, die Erzählmuster und tradierte Bilder verschieben

„begehrt! - filmlust queer“ zeigt diesmal fünf Spiel- und Dokumentarfilme sowie zwei Kurzfilmprogramme, die den Blick auf sexuelle Identität und Vielfalt richten. Dabei geht es vor allem um Bewegungen der Suche. Welche Verbindungen können geknüpft werden, welche Fragen machen Sinn? In kleinen Kontexten versuchen die Filme, Geschichten aus dem Alltag als Ausgangspunkt zu erzählen. „Die queeren Filme, die wir in diesem Jahr zeigen, transformieren vielleicht eine Welt außerhalb des Kinoraums. Sie verschieben auf jeden Fall Erzählmuster und tradierte Bilder“, so Natascha Frankenberg, Kuratorin der Sektion.

Wie Today, der neue Film von Su Friedrich, einer Pionierin des queer-feministischen Kinos. Sie trägt Alltagsbeobachtungen über mehrere Jahre zusammen: das Leben im New Yorker Stadtteil Bedford-Stuyvesant, den Verlust geliebter Menschen oder Proteste im öffentlichen Raum. Es ist eine Sammlung audiovisueller Momente, oft nah und klein, eingebettet in große Zusammenhänge wie der Trump-Regierung oder der Pandemie. So entsteht eine interessante Collage aus Trauer, Aktivismus und Zusammenleben (18.-30.4. auch als Video-on-Demand).