Lesbische Vorbilder, queere Vernetzung – LGBT-Karrieremesse in Berlin Auch wenn Diversity für immer mehr Unternehmen Normalität wird, fehlen Lesben in den Chef-Etagen. Sticks & Stones-Veranstalter Stuart Cameron sagt deshalb: Vorbilder müssen her! Die 10. Karrieremesse für LGBT-Menschen findet am Samstag in Berlin statt.

Von Paula Balov 22.5.2019 - Die erste Sticks & Stones Karrieremesse rief Stuart Cameron 2009 ins Leben – mitgemacht haben damals nur zwölf Aussteller. Zehn Jahre später ist Sticks & Stones zur europaweit größten Job- und Karrieremesse für LGBT-Menschen und Straight Allies herangewachsen. Am 25. Mai werden sich über 100 Unternehmen präsentieren und über 3000 Besucher*innen erwartet. Zu den Ausstellern gehören neben vielen anderen eBay, Deutsche Post DHL, Babbel, Vodafone, BMW Group, SAP und Axel Springer. Das Jubiläum im Funkhaus Berlin wird mit reichlich Rahmenprogramm zelebriert. Insgesamt werden über 50 Vorträge und Panels stattfinden, z.B. über queere Frauen in männerdominierten Branchen wie der Seefahrt oder über Coming-Out am Arbeitsplatz. Besucher*innen bekommen die Gelegenheit, ein professionelles Coaching wahrzunehmen oder Bewerbungsfotos machen zu lassen. Lesben-Anteil in Führungspositionen steigern

Ein Programm-Highlight ist die Paneldiskussion “LGBT+ Frauen in die Vorstände!”, moderiert von Simone Allard und mit Diskussionsbeiträgen von Kirsten Biema, Celine Bordin und Annette Pampel. Hier sollen Strategien gesammelt werden, um den Anteil lesbischer Frauen in Führungspositionen zu steigern. „Für immer mehr Arbeitgeber wird Diversity zur Normalität“, freut sich Stuart Cameron gegenüber L-MAG. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden oder eine Managerposition zu erhalten, auch heute noch geringer, wenn man queer ist – besonders für Lesben durch die doppelte Diskriminierung als homosexuelle Frau. „Der Anteil offen lesbischer Frauen in Management-Positionen ist sehr niedrig,“ erklärt Stuart Cameron. „Wenn du lesbisch bist, Karriere in der Wirtschaft machen willst, aber keine Lesbe im Vorstand siehst: Warum solltest du glauben, dass du das schaffen kannst? Deswegen sind Vorbilder so wichtig.“