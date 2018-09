Teurer Immobilienmarkt, intransparentes Vergabeverfahren

RuT arbeitet schon seit 2009 an der Umsetzung eines inklusiven generationenübergreifenden Wohnprojekt. Bereits 2014 musste die Initiative einen Rückschlag einstecken, als sie ein bereits sicher geglaubtes Grundstück in letzter Minute doch nicht bekam. Der Bauplatz am Südkreuz sei, so Brambach, ihre letzte Chance gewesen.

Nicht nur der enge und teure Immobilienmarkt macht(e) es dem kleinen Projekt schwer, sondern auch das Vergabeverfahren, das im Vorfeld von beiden Seiten kritisiert wurde: Zwar war festgeschrieben, dass die Zielgruppe LGBTI sein muss nicht der Meistbietende, sondern der Bewerber mit dem besten Nutzungs- und Bebauungskonzept den Zuschlag erhalten sollte.

Aber das Verfahren sei für soziale Träger teuer und treibe sie in eine knallharte Investorenkonkurrenz, zudem sei es intransparent und lasse eine "Fachjury" aus Vertretern von Senatsverwaltungen und Bezirksamt nach schwammigen Kriterien entscheiden. Die Förderung lesbischer Sichtbarkeit, die sich die rot-rot-grüne Regierung in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, gehört jedenfalls offensichtlich nicht dazu.

L-MAG und das Berliner Stadtmagazin Siegessäule, die beide im Verlag Special Media SDL erscheinen, sind Medienpartnerinnen des RuT-Wohnprojekts; die Siegessäule war zuvor auch Medienpartnerin des ersten Wohnprojekts „Lebensort Vielfalt“ der Schwulenberatung.