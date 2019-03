Von Tobias Sauer

20.3.2019 - Das Journalismus-Museum Newseum in Washington, DC zeigt derzeit die Ausstellung „Rise Up: Stonewall and the LGBTQ Rights Movement“ zum 50. Jahrestag der modernen LGBT-Bewegung.

L-MAG sprach mit Patty Rhule, die im Newseum für die Sonderausstellungen zuständig ist, über Fairness in den Medien und die Rolle der LGBT-Presse.

Beim Blick in die Ausstellung kann man zahlreiche, äußerst beleidigend verfasste Schlagzeilen über LGBT aus den 1960er-Jahren lesen. Ist das repräsentativ für die Medien in jener Zeit?

Patty Rhule: Ja, solche Schlagzeilen waren bis in die 1970er üblich. Die Los Angeles Times titelte etwa im Jahr 1950: „Kongress erfährt: 5.000 Perverse haben die Hauptstadt befallen”. Das Magazin Coronet warnte im selben Jahr auf dem Titel vor einer angeblichen „Neuen moralischen Bedrohung für unsere Jugend”. Die Presse spiegelte mit solchen Schlagzeilen die Stimmung der Bevölkerung jener Zeit. Lesben und Schwule wurden von ihren Familien verstoßen und vom Staat bedroht. Sie durften ihre sexuelle Orientierung nicht offen zeigen oder bekamen, wenn sie es doch taten, keine Jobs mehr.

Galt das auch für die Berichterstattung über die Stonewall Riots im Juni 1969 in New York?

Erstaunlicherweise haben nur wenige Mainstreammedien über die Stonewall Riots berichtet, obwohl diese in New York stattfanden, der Medienhauptstadt der USA. Wenn doch, dann überwogen in der Tat negative oder beleidigende Schlagzeilen. Die New York Sunday News etwa titelte: „Homo Nest Raided, Queen Bees Are Stinging Mad” (etwa: „Homo-Nest ausgeräuchert, Bienenköniginnen stechen zurück“). Das war dem Thema kaum angemessen, wenn man bedenkt, dass sich die Jugendlichen vor der Bar gegen andauernde Polizeiwillkür zur Wehr setzten und sagten: Wir nehmen diese Behandlung nicht mehr hin und kämpfen jetzt dagegen an.