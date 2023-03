22.3.2023, red - Erstmals hat sich die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) die Lebensrealität von LGBTQI+-Personen in Deutschland und den aktuellen Stand der rechtlichen Gleichstellung und Inklusion angeschaut. Dabei hat die internationale Organisation auf Basis unterschiedlicher Befragungen und Studien auch deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern festgestellt.

11% der Deutschen sind nicht-heterosexuell



11% der Deutschen identifizieren sich als nicht-heterosexuell (lesbisch, schwul, bisexuell und weitere Identitäten wie queer und pansexuell), 3% als „non-cisgender“, also transgender, nichtbinär oder genderfluid (Quelle: Ipsos). Hier merkt der Bericht an, dass sich Jüngere weitaus häufiger diesen Identitäten zuordnen als Ältere, was vor allem als gewachsene Offenheit der jüngeren Generation interpretiert wird.

Queers akzeptierter als Trans und Nichtbinäre

Die Akzeptanz von homo-, bisexuellen und queeren Menschen hat sich deutlich verbessert. Zwei Drittel der Deutschen fühlen sich „im Umgang mit nicht-heterosexuellen Menschen voll und ganz wohl“ – 2009 waren es nur 41%.

Fast drei Viertel haben/ hätten kein Problem mit nicht-heterosexuellen Kolleg:innen (2019: 47%), nicht ganz so akzeptierend sind sie, wenn’s um ihre eigene Familie geht: Nur 59 % stehen einer LGB-Schwiegersohn oder -Schwiegertochter offen gegenüber (2009: 36%; LGB = lesbisch, schwul, bi).

Noch mehr Distanz zeigen sie gegenüber trans Personen, auch wenn auch hier die Akzeptanzwerte stiegen. 50% erklären, keinerlei Berührungsängste zu haben (2019: 31%), aber nur 45% würden ohne Zögern einen trans Schwiegersohn/ -tochter in den Familienkreis aufnehmen (2019: 23%).

Akzeptanz in Sachsen am geringsten

In Berlin erleben nicht-heterosexuelle Menschen die höchste Akzeptanz, gefolgt von Bremen und Schleswig-Holstein, am geringsten ist sie in Sachsen, auf dem vorletzten Platz liegt Sachsen-Anhalt.

In Sachsen fühlen sich die Einwohner:innen auch am unwohlsten im Umgang mit trans und nichtbinären Menschen, während die Bremer:innen und Schleswig-Holsteiner:innen am offensten dafür sind.

Auch wenn auch Rheinland-Pfalz und Hessen hintere Plätze belegen, zeigt sich ein klarer Ost-West-Unterschied: In den neuen Bundesländern ist die Akzeptanz um durchschnittlich 7 Prozentpunkte (Nicht-Heterosexuelle) bzw. 5 Prozentpunkte (Nicht-Cisgender) höher.

Viele LGBTI+ haben Diskriminierung und Gewalt erlebt

Diskriminierung und Gewalt gegen LGBTI+ ist traurige Realität. 41% der LGB-Befragten und 66% der trans und intersex Personen gaben in einer Studie von 2019 an, sich in Deutschland diskriminiert zu fühlen. Die Werte liegen im EU-OECD-Vergleich über dem Durchschnitt.

26% der LGB und 35% der trans/ intersex Befragten berichteten sogar von Gewalterfahrungen oder der Androhung von Gewalt innerhalb der letzten fünf Jahre.

Geringeres Wohlbefinden als Heteros

Insofern ist es wenig überraschend, dass die Lebenszufriedenheit von LGBTI+ in Deutschland um 10% geringer ist als die der Allgemeinbevölkerung (Stand: Ende der 2010er Jahre). In diesem Zusammenhang weist der Bericht darauf hin, dass LGBTI+ aufgrund ihrer Stigmatisierung auch eher an psychischen und mentalen Erkrankungen wie Schlafstörungen, Niedergeschlagenheit bis hin zu Depressionen und Burnout leiden.