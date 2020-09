Von Sabine Mahler

17.9.2020 - „LGBTQI-freie Zonen sind menschlichkeitsfreie Zonen und haben keinen Platz in unserer Union!“ Dieses Zitat von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geht momentan wie ein Lauffeuer durch die Presse. Es ist die Krönung einer Woche, in der sich das Europa-Parlament auf vielen Wegen sehr deutlich gegen das aktuelle Vorgehen gegen LGBTI in Polen ausgesprochen hat.

Bereits am Montag gab es im EU-Parlament hitzige Diskussionen gegen den Umgang des frisch gewählten polnischen Staatspräsidenten Duda und seiner rechtskonservativen Partei PiS mit LGBTI in ihrem Land. Besonders die lesbische Grünen-Abgeordnete Terry Reintke hielt eine sehr emotionale Rede, in welcher sie Bezug auf die Äußerungen Dudas nahm, Homosexualität sei eine Ideologie ähnlich wie der Kommunismus – vor allem ähnlich destruktiv wie der Kommunismus (wir berichteten). Duda und die PiS schüren die Diskriminierung von LGBTI in ihrem Land; viele Gemeinden im streng katholischen Polen haben ihr Gebiet zur „LGBTI-freien Zone“ erklärt (wir berichteten).

Solidaritätsaktion mit Polen vor dem EU-Parlament in Brüssel

Nach den intensiven Diskussionen am Montag im Europaparlament haben sich am Dienstag 32 EU-Abgeordnete, die der länder- und fraktionsübergreifenden LGBTI-Intergroup angehören, in Regenbogenfarben gekleidet vor dem Parlamentsgebäude in Brüssel positioniert. Ihre Aktion war eine symbolische Erinnerung an den stillen Protest einiger polnischer Politikerinnen Anfang August, die sich während der Vereidigung des rechtskonservativen Präsidenten Andrzej Duda bewusst in Regenbogenfarben kleideten.