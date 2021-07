AUF ROLLEN UND RÄDERN

Skateboard

Die derzeit beste Skateboarderin Südostasiens, Margielyn Didal (Philippinen), ist erst 22, outete sich aber schon 2018. In Team USA: Alana Smith, die 2012 als 12-Jährige bei den X-Games die jüngste Sportlerin war, die je eine Medaille gewann, und Alexis Sablone, die bei dem Extremsportturnier schon sechs Mal auf dem Treppchen stand. Aus Australien kommt Poppy Starr Olsen, über die es die iTunes-Doku Tall Poppy: A Skater's Story gibt, die sie zehn Jahre lang bis zu ihrer Olympia-Vorbereitung begleitete - ihr lesbisches Coming Out spielt darin natürlich auch eine Rolle.

Radfahren

Georgia Simmerling gehört zum Olympischen-Adel: Sie war als erste Kanadierin bei drei Olympischen Spielen in drei Sportarten am Start: In Vancouver 2010 als Skirennläuferin, in Sotchi 2014 im Skicross und in Rio 2016 im Bahnradfahren, wo sie Bronze in der Teamverfolgung holte. Liiert ist sie mit der Torfrau des kanadischen Fußballnationalteams Stephanie Labbé, die ebenfalls im Olympia-Kader ist.

Das US-Team im BMX Freestyle ist komplett queer: Hannah Roberts heiratete Anfang des Jahres ihre Frau Kelsey, Perris Benegas outete sich im Mai auf Instagram als lesbisch. Und die Reservistin Chelsea Wolfe wäre, wenn sie nachrücken sollte, nach Hubbard (s. oben) die zweite trans Athletin, die je bei Olympischen Spielen antrat.