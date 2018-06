Dazu gehören etwa der Oscar-nominierte schwule Liebesfilm Call Me By Your Name und das mit dem Auslands-Oscar ausgezeichnete Transdrama Eine fantastische Frau. Queere Frauenfiguren in Hauptrollen gab es in Battle of the Sexes mit Emma Stone als lesbischen Tennisstar Billie Jean King, Atomic Blonde mit Charlize Theron als bisexuelle Agentin, Professor Marston und the Wonder Women mit einer Dreierbeziehung zwischen zwei Frauen und einem Mann und in dem Nonnendrama Novitiate.

* Bei den sieben Major Studios handelt es sich um: 20th Century Fox, Lionsgate, Paramount, Sony, Universal, Walt Disney und Warner Brothers.

