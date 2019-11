Von Karin Schupp

10.11.2019 - Jede_r Zehnte ist lesbisch oder schwul, lautet eine alte Schätzung, und hinter dem weiter gefassten Begriff LGBTQ sammeln sich noch weitaus mehr Menschen – nur sind wir in der Öffentlichkeit und den Medien nicht im gleichen Maße sichtbar.

Außer im US-Fernsehen: In der TV-Saison 2019/ 2020* sind 488 Serien-Charaktere lesbisch, schwul, bisexuell, trans oder queer: Alex, Kelly und Nia in Supergirl, Foster in Chicago Fire, Elodie und Sabine in Diebische Elstern, Rosa in Brooklyn Nine Nine, um nur einige zu nennen - mehr denn je und eine hervorragende Entwicklung: Noch 2005 waren es nur zwölf!

Das Nachzählen übernimmt jedes Jahr der US-Verband GLAAD, der sich für die Sichtbarkeit von LGBTQ in den Medien einsetzt und die Ergebnisse immer im Herbst in seinem „Where Are We on TV“-Bericht vorstellt.

10 Prozent der festen Seriencharaktere sind LGBTQ

Vor allem der Anstieg bei den fünf großen Broadcast-Sender (ABC, CBS, Fox, NBC und The CW), die die allermeisten Haushalte empfangen, ist erfreulich: Hier liegt der LGBTQ-Anteil allein bei den festen Seriencharakteren bei 10,1 Prozent (2018/19: 8,8 Prozent), womit die Zielmarke von 10 Prozent, die GLAAD im letzten Jahr ausgegeben hatte, sogar knapp übertroffen wurde.

Das erfreut nicht nur die Community und insbesondere den nach Rollenvorbildern suchenden Nachwuchs, sondern dient auch der Aufklärung und Akzeptanzförderung bei Zuschauern, die persönlich keine LGBTQ-Menschen kennen und/ oder Berührungsängste und Vorurteile haben.